Beoplay EX: ufficiali i nuovi auricolari true wireless con ANC adattivo

A distanza di diversi mesi dall’ultimo modello, palesato lo scorso Luglio, il brand danese Bang & Olufsen ha annunciato il degno erede degli auricolari true wireless Beoplay EQ, rappresentato dai nuovi auricolari senza fili Beoplay EX, cadenzati in 3 colorazioni, tra cui l’elegante Black Anthracite (Giugno), l’opulenta Gold Tone (fine Maggio) e la “sorprendente” Anthracite Oxygen (inizio Maggio), sempre al medesimo prezzo, di 399 euro.

Gli auricolari Beoplay EX si presentano con il form factor a stanghetta, frutto però dei gusti razionali del designer industriale Thomas Bentzen: impermeabili IP57 contro polvere, sudore e acqua (immersi per mezzora a 1 metro di profondità), i nuovi auricolari nordici hanno steli squadrati, e la parte rotonda esterna, atta a recepire i tocchi, con un rivestimento in vetro su un anello in alluminio spazzolato sul quale è inciso il logo B&O. L’angolatura della parte terminale favorisce un adesione stabile all’incavo dell’orecchio, allo stesso modo della parte che vi viene inserita dentro, più piccola anche per assicurare un maggior comfort nelle lunghe calzate (già beneficiate dall’esile peso, 6 grammi a unità, degli auricolari).

Ognuna delle due unità ha 3 microfoni (6 in totale) MEMC che, grazie alla tecnologia beamforming, in fase di chiamata isolano perfettamente la voce dell’utente dai rumori esterni, assicurando chiamate sempre nitide: in fase di ascolto entrano in gioco i driver da 9.2 mm, i più grandi in un paio di auricolari wireless per il brand, che promettono un suono chiaro, ricco di dettagli, profondo e quindi coinvolgente, anche molto potente quanto a bassi. Ancora, durante l’ascolto intervengono i succitati microfoni, che supportano la cancellazione attiva adattiva (Adaptive Active Noise Cancellation) dei rumori circostanti, con l’utente che potrà anche attivare la modalità trasparenza per lasciar passare alcuni suoni a scopo di sicurezza.

Certificati Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, e Made for iPhone (MFi), gli auricolari Beoplay EX beneficiano della connessione Bluetooth 5.2 con supporto ai codec AAC, SBC, aptX Adaptive e al multi-point per tenere connessi gli auricolari a due sorgenti (es. tel e PC) in contemporanea.

Via companion app, gli auricolari Beoplay EX mettono a disposizione dell’utente vari preset, l’equalizzazione del suono, e la possibilità di regolare la cancellazione dei rumori ambientali mentre, in fatto di autonomia, le microbatterie (70 mAh) degli auricolari, caricabili in 1.5 ore, assicurano 6 ore al massimo con l’ANC che diventano 8 senza, potendo aggiungerne 1.75 ore extra dopo 20 min di carica rapida. Grazie alla custodia (53 grammi) abbinata in alluminio spazzolato (380 mah, caricabile in 1.45 ore via Type-C, o 2.15 ore in wireless Qi), si arriva a 21 ore di riproduzione in regime di volume moderato.