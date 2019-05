Beoplay E6/E8 Motion: da Bang & Olufsen i nuovi auricolari cablati e full wireless

Il brand danese Bang & Olufsen, leader nelle soluzioni tecnologiche dedicate all’audio, ha annunciato due nuovi auricolari che, pur evoluzione dei già noti Beoplay E6 ed E8, con la variante Motion risultano ancora più lussuosi ed avanzati, ed adatti a chi preferisce ascoltare musica in modalità cablata o wireless.

Con un’autonomia maggiore, stimata in 5 ore grazie alle due batterie da 50 mAh, i Beoplay E6 Motion di Bang & Olufsen sono dei leggeri (47 x 26.3 x 22.2 mm, per 21 grammi cadauno) auricolari in-ear, con unità immuni a polvere e spruzzi, controllabili tramite il cavo da 52 cm che, messo a scorrere dietro il collo, alloggia un pad con 3 pulsanti utili per gestire le canzoni, la chiamata in causa dell’assistente virtuale, e le telefonate (visto anche il microfono in esso presente).

All’interno, il modem Bluetooth 4.2 supporta i codec AptX (a bassa latenza) ed AAC, mentre l’impedenza a 16 Ohm garantisce un volume potente, senza lesinare sulla linearità del sound, visto l’ampio range di frequenze supportate (da 20 a 22.000 Hz).

Beoplay E8 Motion (23 x 20 x 25 mm, per 7 grammi a destra e 6 a sinistra), accomunati ai modelli precedenti dalla resistenza alle intrusioni di liquidi e polvere, oltre che dalla qualità sonora (frequenze e impedenza), impiegano materiali pregiati quali alluminio e pelle: tecnicamente, sono degli auricolari in-ear full-wireless che, in quanto tali, dispongono di un’autonomia minore, da 4 ore (grazie alla batteria da 85 mAh posta nell’unità destra, e da 60 mAh in quella sinistra) che, però, compensano con una gran comodità d’uso, i pratici controlli touch sulle relative superfici esterne, i setting particolareggiati dell’app B&O, e la facoltà di guadagnare autonomia extra quando riposti, per la ricarica wireless Qi, nell’apposita custodia (73 x 47 x 33 mm per 45 grammi, provvista di una batteria da 365 mAh).

Allestiti da Bang & Olufsen in candide colorazioni bianche, gli auricolari Beoplay E6 ed E8 Motion sono già disponibili in vendita, nello store ufficiale del brand, a – rispettivamente – 300 e 350 euro, con spedizione in 5/7 giorni ed eventuale reso (dopo la canonica prova di 30 giorni) gratuito.