Benq X3000i: in pre-ordine il proiettore smart con UHD a 60fps o FullHD a 240fps

In occasione dell’avvio dei relativi pre-ordini, sino al 14 Marzo (quando il dispositivo sarà in vendita per la cifra di 1.899 euro), il marchio taiwanese BenQ ha diffuso la scheda tecnica completa del proiettore smart per l’home cinema e il gaming Benq X3000i, esibito nel proprio stand in occasione della scorsa edizione del CES 2022 di Las Vegas.

Il proiettore BenQ X3000i ha uno chassis cubiforme (272 x 197 x 259 mm) con angoli ingentiliti: sul lato inferiore è montato, in HDMI con alimentazione via microUSB, il dongle (QS01) con Android TV, che permette – grazie a Chromecast e AirPlay 2 – il mirroring dai dispositivi mobili e computer associati, e il supporto alle app scaricate dal Play Store del robottino verde. Di base, il terminale adopera la tecnologia DLP, tramite un singolo chip (forse il Texas Instruments DLP650TE) da 0.65 pollici che, via tecnologia di upscaling XPR, per ognuno dei microspecchi che vanta desume 4 pixel, permettendo così di erogare una risoluzione pompata all’Ultra HD però a 60 fps. Volendo più alti valori di frame rate per secondo, si dovrà scendere alla risoluzione FullHD con, però, il beneficio di una maggior reattività (vs i precedenti 16 ms), visto che a 120fps si riduce l’input lag a 8 ms, e a 240fps si arriva a 4 ms.

Le diagonali variano a seconda della distanza dalla parete, grazie allo zoom 1.3x integrato e al rapporto di tiro di 1,15 – 1,50:1: nel caso specifico, a 2.5 metri di distanza si ottengono diagonali da 100″, che salgono a 120” a 3 metri, e a 150” a 3.8 metri.

Ad agevolarne la collocazione interviene il keystone che, in caso di un non perfetto allineamento del proiettore BenQ X3000i, è capace di operare di ± 30 gradi automaticamente in orizzontale e manualmente in verticale. La tecnologia di illuminamento, garantita tra le 20 e le 30mila ore (in modalità eco), è quella del 4LED, che evidenzia l’uso di una matrice RGBB, con un aggiuntivo LED blu che, in pratica, tra le altre cose, migliora tra l’8 e il 12% la luminosità globale del proiettato, raggiungendo picchi di 3.000 ANSI lumen, senza contare anche la copertura totale dello spazio colore DCI-P3.

Certificato per supportare l’HDR negli standard HLG e HDR10, il proiettore BenQ X3000i, provvisto anche di Bluetooth 4.2 e Wi-Fi ac dual band, supporta il contrasto dinamico (via Dynamic Black) e aiuta i gamers in vari modi: nella fattispecie, sono presenti una modalità che migliora la visibilità dei dettagli nelle zone buie, e vari preset di fruizione a seconda del tipo di gioco in cui ci si sta cimentando (FPS, RPG, SPG).

Sul versante audio, accertata una certa silenziosità (32 dBA di default, o 28 in modalità eco) operativa, sono di stanza due speaker, calibrati da treVolo, da 5W cadauno, con surround virtuale ottenuto mediante la tecnologia Dynamic Stereo Enhancement, e ricorso a speaker esterni conseguibile attraverso eARC su HDMI (una delle due 2.0b), uscita digitale ottica, o jack da 3.5 mm. Ancora in tema di porte, risultano presenti una USB Type-A, e una seriale RS232.