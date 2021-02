BenQ X1300i: in arrivo il proiettore smart con Android TV per gamers

Ormai trascorso qualche mese dalla presentazione degli ultimi modelli a laser ultracorto, il produttore taiwanese BenQ ha nuovamente aggiornato il suo listino in tema di proiettori, questa volta a LED, con nuovo modello, in arrivo nel Bel Paese verso Marzo che, col nome di BenQ X1300i, si appresta a essere uno dei pochi destinati al target dei gamers, solitamente orientato nel preferire i consueti schermi quale sfondo per i propri giochi.

BenQ X1300i è un proiettore smart cubico (72 x 197 x 259 mm, per 6.4 kg), con perimetro frontale arancione, lato A nero, e corpo bianco, molto silenzioso (27-31 dBA) e duraturo (dalle 20 alle 30mila ore di funzionamento, secondo la modalità d’uso, dalla normale alla Eco passando per la Smart Eco), basato sulla tecnologia DLP a chip singolo, con risoluzione FullHD: dotato di uno zoom 1.2x ottiene immagini (con excursus da 30 a 300 pollici) da 80 pollici a distanza di 2.3 metri, da 100″ a 2.87 metri, sino ad arrivare a 150” a 4.3 metri, con correzione della distorsione trapezoidale in verticale e orizzontale, anche dopo aver regolato i due piedini di appoggio, o averlo montato sul soffitto.

Grazie all’uso di quattro LED in luogo dei consueti 3 RGB, quello aggiuntivo – di color blu – permette di raggiungere una luminosità di 3.000 ansi lumen, ideale per l’uso anche di giorno e senza tapparelle abbassate, una profondità colore a 10 bit, e una copertura del 98% sulla scala cromatica Rec.709: le credenziali giuste per supportare l’HDR nei formati HLG ed HDR10. Non mancano, sempre in ottica visiva, la funzionalità Dynamic Black, che porta il rapporto di contrasto a 500.000: 1, e la modalità GameMaestro che, oltre a consentire preset adatti a vari tipi di gioco (sparatutto in prima persona, sportivi, giochi di ruolo), è in grado di portare la latenza a 8.3 ms su 120 Hz.

Lato audio, sono presenti 3 altoparlanti da 5W cadauno, marchiati TreVolo, con l’effetto surround reso dalla tecnologia Dynamic Stereo Enhancement e, anche in questo caso, dei preset, impostabili grazie alla tecnologia Bongiovi DPS che, analizzato il suono in tempo reale, enfatizza i rumori ambientali negli sparatutto FPS e i suoni bassi nei giochi di ruolo.

Corredato di un jack da 3.5 mm, di una USB Type-A con alimentazione, di una digitale ottica, di una seriale, e di due HDMI 2.0b (una con canale audio di ritorno, ambedue con downgrade del 4K in FullHD), il proiettore smart BenQ X1300, presto in commercio a 1.299 euro, esibisce in alto un vano, per il dongle QS01. Quest’ultimo porta in dote Android TV, con conseguente Play Store e reative app, ma anche l’integrazione di Chromecast per il mirroring da smartphone (possibile anche da iPhone, via AirPlay 2).