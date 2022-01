BenQ Mobiuz EX3210U: ufficiale il monitor 4K per l’intrattenimento multimediale a tutto tondo

La multinazionale taiwanese BenQ, dopo il modello di fine Dicembre, torna a occuparsi di monitor, questa volta per i gamers, attraverso il nuovo Mobiuz EX3210U, in pre-ordine sino al prossimo 4 Febbraio, al prezzo di 1.299 euro.

BenQ Mobiuz EX3210U adopera un display LCD IPS (178° di angolo visuale in orizzontale e verticale) da 32 pollici, risoluto in 4K, con retroilluminazione a LED capace di erogare 300 nits come luminosità standard, con quella di picco come da certificazione VESA DisplayHDR 600, comunque provvisto di tecnologia Brightness Intelligence Plus che regola la luminosità in automatico a seconda della luce ambientale. Il comfort visivo, poi, può essere incrementato regolando il monitor in altezza, ruotandolo, inclinandolo in basso e alto.

Certificata da TÜV Rheinland come monitor a bassa emissione di luce blu e anti-sfarfallio, provvisto di un trattamento antiriflesso, la nuova periferica di output visivo asiatica è attenta anche alla resa dei colori, come confermato dagli alti valori sulle scale DCI-P3 (98%) e AdobeRGB (99%), ed alla reattività, con 144 Hz di refresh rate, i tempi di risposta molto bassi (1 ms su GtG e 2 ms su MRPT), e il supporto all’AMD FreeSync Premium Pro.

Sul piano della funzionalità di miglioramento visivo, il Black eQualizer incrementa la visibilità nelle zone scure mentre il Color Vibrance customizza la resa dei colori in base alle preferenze del giocatore o alle esigenze del gioco: il monitor Mobiuz EX3210U supporta anche l’alta gamma dinamica via formato HDR10 ma, innestando la modalità Game HDRi, ne preserva la resa migliorando la visibilità nelle aree più buie mentre, usando la modalità Cinema HDRi, favorisce serie TV e film quanto a ottimizzazione del contrasto. Per i contenuti in gamma dinamica standard è possibile ottenere un upscaling via algoritmi, con i vantaggi dell’HDRi emulabili per i giochi (Game HDRi Emulated) o i contenuti filmici (Cinema HDRi Emulated).

In tema di ingressi, il BenQ Mobiuz EX3210U dispone di quattro USB 3.0 Type-A per il downstream, di una USB Type-B per l’upstream, di un jack da 3.5 mm per le cuffie, di una Display Port 1.4 e di due HDMI 2.1 (con supporto UHD@120Hz): via funzione Scenario Mapping, per richiamarle rapidamente (es. dal telecomando incluso), è possibile associare le impostazioni a specifici ingressi.

Sul versante audio, il BenQ Mobiuz EX3210U integra un sistema a 2.1 canali curato da treVolo, costituito da 2 tweeter da 2 watt ciascuno e da un woofer da 5 watt, la cui resa audio può variare, grazie al digital signal processore interno, secondo i preset gioco, cinema, dialoghi/voce, pop/live, rock party. Il microfono con AI per la cancellazione del rumore, può funzionare in modo omnidirezionale o meno (nel caso debba “concentrarsi” sulla voce di chi fronteggia il monitor).

Lato software, infine, il monitor BenQ Mobiuz EX3210U beneficia anche di una funzione che permette di dividere il monitor in due finestre, con una dedicata al gioco e l’altra – magari – alla chat in diretta su Twitch.