BenQ GV30: ufficiale il proiettore smart a forma di coccinella, con Android TV

Assecondando il crescente trend verso l’home cinema, la multinazionale taiwanese BenQ Corporation ha annunciato il nuovo e originale proiettore smart BenQ GV30, attualmente già in pre-ordine sullo store ufficiale del marchio, a un prezzo di 599 euro.

Il proiettore intelligente BenQ GV30 ha una simpatica forma (120 x 195.8 x 185 mm) a coccinella, che (assieme al peso, di 1.6 kg, ed al laccetto superiore) ne agevola il trasporto, per un uso in mobilità (autonomia di 2.5 ore via batteria), ma anche la capacità di proiettare in alto o in basso, quando poggiata in verticale sulla basetta in dotazione, con conseguente necessaria correzione della distorsione trapezoidale, in verticale, pari a ± 40 gradi.

Tecnicamente, il proiettore in questione si basa sulla tecnologia DLP, con una fonte di illuminazione (300 Ansi lumen, durevole per 30 o 20mila ore a a seconda che si opti o meno per la modalità Eco) a LED e un chip che garantisce immagini HD, cioè pari a 1280 x 720 pixel, ben contrastate (100.000:1), cromaticamente ricche (98% sulla gamma Rec.709) che, grazie al 100% di offset ed al rapporto di tiro a 1,2:1, permette di rasentare una diagonale di 80” a 2.1 metri di distanza dalla parete o di 100” a 2.7 metri.

A sinistra si trova la griglia, per l’aerazione e l’impianto audio da 16W totali (due speaker da 4W cadauno e un woofer da 8), per nulla osteggiati dal basso (27 in Eco, 29 decibel in modalità normale) livello di rumorosità operativa mentre, a destra, in un incavo, si colloca il dongle QS01 (connesso in HDMI e alimentato via USB), che mette a disposizione Chromecast e Android TV a base 9.0, con annesse app di streaming usabili (Netflix compresa, dopo qualche passaggio).

Sul versante delle connettività, oltre al Bluetooth 5.2 e al Wi-Fi, si ravvisano porte come la USB Type-C (con Display Port, trasferimento dati e Power delivery a 45W), un jack da 3.5 mm per l’uscita audio, e una HDMI 1.4.