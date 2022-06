Belkin: ufficiali i nuovi auricolari tws Soundform (Immerse, Play, Nano)

Ascolta questo articolo

Nel corso della sua storia, Belkin, azienda nata negli USA negli anni ’80 e ora di proprietà della cinese Foxconn, è cambiata davvero tanto e, ormai, non produce solo prodotti di networking, essendosi ampliata anche verso l’elettronica di consumo mainstream, senza trascurare gli auricolari true wireless. In quest’ambito, la nota azienda in questione ha annunciato tre nuovi auricolari nella gamma Soundform.

I Soundform Immerse (già disponibili negli USA, per 179.99 dollari), impermeabili IPX5 contro sudore e schizzi d’acqua, hanno un cornetto, come i rivali Sennheiser Sport True Wireless, per ancorarsi meglio alle orecchie: in confezione sono comunque presenti gommini e archetti siliconici in 3 misure diverse. Ogni unità ha 3 microfoni (esterni e interni) per la cancellazione ibrida del rumore, Hybrid ANC, con annessa modalità trasparenza per sentire quel che accade attorno. All’interno operano driver da 12 mm e il chip per il Bluetooth che supporta sia il multipoint con facile passaggio da un dispositivo all’altro, che il codec AptX HD a 24 bit.

Oltre a ciò, un’altra peculiarità interessante di questo modello, in grado di usare il Fast Pair nell’accoppiarsi ai device Android, è il supporto alla funzione Belkin Ping My e all’Apple Find My per trovare un auricolare perso o rintracciare la custodia di ricarica. Quest’ultima, caricabile in Type-c o in Wireless Qi, fornisce 24 ore di autonomia, aggiuntive alle 7 degli auricolari Soundform Immersive, per un totale di 31 ore di funzionamento: dalla companion app, usabile anche per l’equalizzazione, è possibile rilevare lo stato di carica residua delle unità d’emissione.

I Belkin Soundform Play (già disponibili in Italia, nei colori bianco, nero, blu, rosa, con Amazon che li prezza a 59.99 euro) supportano i comandi touch, sono compatibili con gli iPhone, integrano la connettività Bluetooth 5.2 e beneficiano via app di 3 preset d’equalizzazione: mancano della cancellazione attiva del rumore, e su ogni unità hanno solo due microfoni, ma migliorano di molto l’autonomia, visto che le unità da sole arrivano a 8 ore, cui se ne aggiungono 30 dalla custodia a carica via Type-C. Grazie alla ricarica rapida, in 1.5 ore si caricano sia la custodia che gli auricolari, mentre questi ultimi in 10 minuti di carica ottengono 60 minuti di riproduzione.

Dedicati ai bambini, arrivano i sempre impermeabili (IPX5) Belkin Soundform Nano (bianco, blu, rosa, su Amazon Italia a 39.99 euro): questi ultimi, con stanghetta, hanno 5 misure di gommini siliconici, per adattarsi alla crescita delle orecchie dei bambini, protette a livello di suono, dal fatto che il volume massimo d’emissione è di 85 decibel. Sul piano dell’autonomia, assicurano 24 ore totali, divise tra le 5 messe a disposizioni dalle gemme d’emissione e le 19 fornite dalla custodia. Secondo l’azienda, sia gli auricolari che la custodia ottengono una carica completa in 2 ore.