Beelink GT-R Pro: in arrivo il miniPC con APU Ryzen e modalità extension hub

Dopo il lancio del suggestivo GS-King X, il produttore cinese Beelink torna a occuparsi del proprio core business, ovvero di miniPC, con il Beelink GT-R Pro, un computer ultracompatto in grado di funzionare anche come un (sofisticato) extension hub (magari agganciato dietro un monitor grazie all’attacco VESA). Compatibile con Windows 10 o Linux, il nuovo Beelink GT-R Pro adotta un elegante telaio (168x120x47 mm) in lega di magnesio e alluminio, di color blu, sia per mantenere light il peso, che per contribuire alla dissipazione del calore, il cui sistema di raffreddamento annovera anche due ventole e tre heatpipe in rame.

L’interno del Beelink GT-R Pro alloggia un processore quadcore a 8 thread (da 2.1 a 3.7 GHz) AMD Ryzen 5 3550H, munito della GPU integrata Radeon Vega 8 (da 1.200 MHz), alla quale fanno riferimento le 4 uscite video disponibili, tra cui una porta Type-C anteriore e, sul retro, una Display Port 1.4 e due HDMI 2.0.

Lato audio, una grande attenzione all’output sonoro è stata dedicata con l’innesto di un DAC Hi-Fi a 32 bit, l’ESS ES9018, al quale si collegano due ingressi da 3.5 mm presenti sul retro, e un ulteriore jack da 3.5 mm previsto anteriormente. Le memorie di bordo, non presenti dato lo status di barebone, permettono di portare la RAM (DDR4 SO-DIMM) sino a 64 GB, e di contare su uno storage SSD M.2 tramite due slot liberi, di cui uno per un modulo con interfaccia PCIe NVMe ed uno con SATA.

Capace di connettersi al web tramite il Wi-Fi 6, o (sul retro) le due porte RJ45 per il Gigabit Ethernet, il Beelink GT-R Pro presenta molte altre porte: la parte anteriore, ove sono collocati il pulsante d’accensione, quello per il cambio di modalità, e quello per resettare il CMOS senza aprire il computer, offre ospitalità anche a due porte USB 3.0, mentre – sul retro – una vera e propria profusione di porte USB ne contempla ben 6, di cui un quartetto di 3.0, con la possibilità – attivando la modalità Extension – di sfruttare anche una delle HDMI e una Type-C (ad esempio per proiettare il display dello smartphone su uno schermo più grande).

Estremamente versatile, il miniPC Beelink GT-R Pro cura la sicurezza attraverso uno scanner per le impronte digitali, per l’autenticazione dell’utente, posto sul tettuccio nell’angolo di destra, e si dispone a supportare i comandi vocali, ad esempio verso Cortana, grazie ai due microfoni anteriori. Secondo i piani del costruttore, i primi esemplari del dispositivo dovrebbero essere inviati, con spedizione internazionale gratuita, da Settembre, al termine della campagna di crowdfunding che lo vede attualmente essere proposto in commercio al prezzo di 348 dollari.