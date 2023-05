Beats Studio Buds+: ufficiali i nuovi auricolari premium made in Apple

Uno dei prodotti più chiacchierati del momento è stato senza dubbio il nuovo paio di auricolari senza fili di Beats Audio (Apple) che, nelle scorse ore, è stato presentato ufficialmente dal gruppo di Cupertino col nome di Beats Studio Buds+.

I Beats Studio Buds+ sono auricolari dal design minimalista non troppo cambiato rispetto al passato: ciò nonostante siano integrati nuovi ingressi. La tipologia è “in-ear” con la possibilità di alternare cappucci siliconici non solo small, medium e larga, ma anche extra small in modo da adattarsi a ogni dimensione di orecchio per un maggiore comfort, garantito anche dal sistema di raffreddamento. Le colorazioni sono tre, ovvero bianco avorio, nero/oro e del tutto trasparente (anche nella custodia), in modo da poter vedere le componenti interne come negli Ear (2) di Nothing, l’azienda di Carl Pei.

Lo chassis dei Beats Studio Buds+ è impermeabile IPX4 contro il sudore e gli schizzi d’acqua, in modo che sia possibile usarli sotto la pioggia o durante gli allenamenti più intensi: il pericolo che vadano persi è scongiurato dal fatto che questi auricolari sono compatibili con la funzione “Dov’è” di iOS. Grazie ai tre microfoni migliorati ad alta qualità per captare la voce è anche possibile implementare la cancellazione attiva (con soppressione del rumore migliorata di 1,6 volte) del rumore, ANC, con annessa modalità trasparenza (migliorata di 2 volte).

In tema di qualità audio, vi è anche la presenza di trasduttore a due strati e il supporto all’audio spaziale (sui brani di Apple Music) mentre, lato smart, viene certificata l’interazione con l’assistente vocale Siri, e l’accoppiamento con un tocco e una miglior interazione con Android, garantita dal supporto alla funzione “Trova il mio dispositivo di Google” e dall’accoppiamento rapido Google Fast Pair.

Il pulsante a forma di B è polifunzionale: premuto una volta stoppa e riavvia la musica mentre premuto due volte fa avanzare di una traccia e premuto tra volte tornare indietro di una traccia. Sempre mediante questo pulsante è possibile regolare il volume, attivare o spegnere la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza e rispondere alle chiamate. Un’altra novità di questi auricolari Beats Studio Buds+ è l’autonomia, molto ampia, pari a 9 ore facendo uso dell’ANC: la custodia, caricabile in Type-C, porta l’autonomia complessiva a 36 ore. Grazie alla ricarica rapida Fast Fuel in 5 minuti di carica si ottiene un’ora extra di funzionamento. Come prezzo, è possibile acquistarli per 199,95 euro.