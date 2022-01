B210W: Panasonic presenta i nuovi auricolari tws economici

Dopo aver presentato il suo nuovo proiettore laser per contesti business, il brand nipponico Panasonic, dalla fucina creativa del suo quartier generale in quel di Osaka, si è concentrato anche nel segmento dell’intrattenimento audio individuale, sfoggiando – anche per il mercato italiano – il nuovo paio di auricolari senza fili Panasonic B210W, in vendita a fine mese corrente, al prezzo di 79.99 euro, nelle colorazioni alternative rosa, nero e bianco.

Gli auricolati tws B210W, eredi di un modello apprezzato nel primo semestre dello scorso anno, si pongono rispetto a questi ultimi come una variante più economica, al netto di specifiche qualitative molto simili, all’insegna di un rapporto qualità-prezzo forse superiore che in precedenza.

Nella fattispecie, le due unità di emissione degli auricolari tws B210W sono impermeabilizzate secondo lo standard IPX4, che assicura l’immunità sia al sudore che alle prime gocce di pioggia, qualora ci si alleni all’aperto. La presenza in confezione di gommini di tre differenti misure (media, grande, piccola) permette di ottenere una calzata comoda durante le lunghe ore di uso, tappando a dovere l’orecchio onde fornire l’isolamento passivo dai rumori.

Una corta stanghetta, poi, non solo mantiene il prodotto ancorato all’orecchio, ma fornisce anche la superficie per i comandi touch (per gestire musica, telefonate e assistenti vocali), e permette anche di ridurre leggermente la pressione all’interno della cavità auricolare.

L’interno degli auricolari B210W di Panasonic offre ospitalità a driver da 10 mm, scelti per ridurre l’ingombro generale del prodotto, ma comunque capaci di abbinare bassi pulsanti a range esteso con un audio giudicato come complessivamente chiaro: in termini di connessione con la sorgente sonora, la scelta è ricaduta sullo standard Bluetooth 5.0. Grazie a quest’ultimo, i consumi sono bassi e gli auricolari, avvalendosi della custodia (con 4 LED di stato ognuno dei quali indica la rimanenza di 4 ore di autonomia) caricabile via Type-C, possono arrivare a 16 ore complessive di funzionamento, con ogni ricarica portata a termine in due ore.