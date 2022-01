Panasonic PT-FRQ50: ufficiale il nuovo proiettore laser per contesti business

Atteso da diverso tempo, precedendo nella medesima serie altri modelli simili destinati a essere presentati nel corso dell’anno, è stato alfine ufficializzato dalla nipponica Panasonic il proiettore 4K hi-tech PT-FRQ50, disponibile entro il mese in corso con diversi assi nella manica.

Il nuovo proiettore Panasonic PT-FRQ50 sfrutta la tecnologia a chip singolo DLP, con un sistema di illuminamento SOLID SHINE, di tipo laser: grazie a tale meccanismo, si riescono ad ottenere immagini estremamente luminose (5.200 Lumen), ad una risoluzione 4K (quindi a 3840 x 2160 pixel, via pixel quadrupling “Quad Pixel Drive”), secondo una latenza di 8 millisecondi (in input / output). Ideale per quei contesti educativi e corporate in cui sia richiesto un alto grado di dettaglio, il nuovo proiettore nipponico sfrutta anche il rapporto di apertura DMD e il refresh rate a 240 Hz per ottenere immagini prive di griglie, lisce, molto realistiche, stante la capacità di rendere anche i dettagli più fini.

Per rendere in modo preciso i contenuti originali, invece, nel proiettore Panasonic PT-FRQ50 scende in campo la tecnologia Rich Colour Enhancer che, nelle circostanze in cui non è richiesta una gran luminosità, intervenendo sui tempi di giro della ruota colore, assicura colori più profondi. Ancora in tema di implementazioni visive, la tecnologia ET-SWR10, per il tracking in tempo reale, assicura effetti suggestivi e con precisione millimetrica financo sugli “oggetti in rapido movimento“.

Il proiettore Panasonic PT-FRQ50 si dimostra anche molto versatile, grazie alla flessibilità delle distanze di proiezione, allo zoom 2x (ottimo per ingrandire le immagini in spazi ristretti) e alla capacità di spostamento dell’obiettivo, di 71 e 48° in verticale, e di 34 e 27% in orizzontale (tal da poter posizionare il dispositivo ovunque, o quasi, si desideri). Il tool Geometry Manager Pro, già preinstallato, invece, fornisce soluzioni di mascheratura al top, di regolazione geometrica, e facoltà – avvalendosi di una telecamera esterna – di calibrare diversi schermi.

Anche la durata del proiettore Panasonic PT-FRQ50 non è stata trascurata dal brand di Osaka che, nello specifico, ne assicura il funzionamento per 20mila ore senza che sia necessario mettervi mano. Visto, però, che la cautela non è mai troppa, nel dispositivo risulta preinstallato il software “Multi Monitoring & Control” che, alla bisogna, “semplifica gli interventi manutentivi“, con la possibilità, opzionale, di sfruttare la feature “Early Warning” nel “prevenire eventuali interruzioni impreviste“.