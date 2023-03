AW620M: ufficiale il nuovo mouse da gaming di DELL Alienware

Ascolta questo articolo

DELL, noto gitante della tecnologia informatica USA dispone di due importanti sotto marchi. Uno dei quali, XPS, ha appena lanciato nuovi notebook e computer per il mondo della produttività e dei professionisti. L’altro, Alienware, dedicato al mondo del gaming, non è stato trascurato a lungo visto che ha appena lanciato un nuovo mouse ibrido per giocatori professionisti, col nome di AW620M.

AW620M ha un design ergonomico concepito appositamente per i giocatori destrimani. Dispone di 7 pulsanti programmabili a piacimento dall’utente e non si fa mancare la retroilluminazione RGB capace di 16,8 milioni di combinazioni cromatiche: a tal proposito, sono previste tre aree con illuminazione RGB, i cui effetti e colori sono personalizzabili via software ufficiale.

Il mouse AW620M di Alienware è caratterizzato da sensori di nuova generazione: l’utente potrà scegliere tra 5 diversi livelli di DPI (punti per pollici lineari: l’unità di misura di sensibilità di un mouse), arrivano sino a un massimo di 26.000 DPI. Oltre all’estrema sensibilità, il mouse AW620M ha anche una notevole velocità, pari a 650 pollici per secondo, IPS, con l’accelerazione che avviene a 50G. Accreditati anche di una grande durevolezza (garantiti per 70 milioni di volte), i mouse AW620M si rivelano utili per i contesti da gaming competitivo, in ottica e-sport, ove è di vitale importanza muovere i personaggi preferiti con precisione e, sempre con precisione e tempestività, prendere la mira contro nemici e obiettivi.

Usabile anche in modalità cablata, via Type-C, qualora si abbia necessità di una grande stabilità, il mouse AW620M di Alienware funziona anche in modalità wireless, a 2,4 GHz, con un ritardo di funzionamento e click vicino allo zero. In queste condizioni d’uso, si parla di autonomia, col mouse che promette un funzionamento di 140 ore. Qualora si sia rimasti a corto di energia, grazie alla ricarica rapida, nel giro di 5 minuti di carica, è possibile ottenere in cambio l’uso per 10 ore continuative.

Attualmente il mouse da gaming Alienware AW620M by DELL è disponibile all’acquisto al prezzo di 999 yuan che, cambio alla mano, al momento di redazione dell’articolo, corrispondono a pressappoco 135,54 euro.