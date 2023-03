DELL annuncia due nuovi notebook XPS e il computer XPS Desktop

Ascolta questo articolo

In un periodo in cui tutti parlano di smartphone, a causa del MWC 2023 in corso, DELL (un po’ come Lenovo) è andata controcorrente con annunci in quota informatica, ufficializzando nuovi ingressi nella sua serie di notebook e desktop premium XPS.

XPS Desktop cambia leggermente il design rispetto al passato: ha uno chassis da 27,1 litri in alluminio nei colori nero, alluminio e grafite. Anteriormente la grata è stata ridisegnata mentre, di lato c’è una ventola ottimizzata per un sistema di dissipazione del calore anche a liquido. Il terminale è basato sulla scheda grafica proprietaria Z690 che, notoriamente povera di I/O, ha visto il costruttore sopperire anteriormente con uno slot per schede SD, tre USB 3.2 di 1a gen Type-A e Type-C, e un jack audio da 3,5 mm.

Il computer XPS Desktop, predisposto pure per il Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E, annovera processori Intel di 13a generazione, sino al Core i9-13900K e al Core i7-13700K, ma non ne disdegna le varianti non K, annoverando anche due Core i5 nelle scelte possibili (i5-13600K e i5-13400). Le GPU offrono più scelta nel caso di NVIDIA, visto che qui si può avere una GeForce GTX 1650 basata su Turing o spingersi sino alle RTX (anche Ti) 4080 e RTX 4090 basate sull’architettura Ada Lovelace. Ci sono meno opzioni AMD (con le RDNA 3 previste più avanti), seppur di ultima generazione, con “Radeon RX 6500XT, 6600XT, 6700XT, 6800XT e RX 7900 XTX”.

Lato RAM si può configurare fino a 64 GB di tipo DDR5 4.800 MT/s e mentre lo storage SSD, via due slot, può arrivar ea 8 TB (4 + 4): ci sono anche due alloggiamenti per due hard disk da 3.5 pollici. Gli alimentatori arrivano sino a 1.000 Watt e, per ogni acquisto, DELL regala mouse, tastiera, e un lettore DVD esterno: il prezzo parte da 2.850 euro.

Il notebook DELL XPS 15 ha un telaio che impiega fibra di carbonio di ispirazione aerospaziale e alluminio lavorato di precisione CNC: il vetro Gorilla Glass 6 è applicato allo schermo, un touchscreen in 16:10 come rapporto d’aspetto, con 92,9% come screen-to-body grazie alle esilissime cornici e l’opzione anche per un OLED da 3,5k. Il coinvolgimento sensoriale viene incrementato dalla presenza di 4 altoparlanti ottimizzati rivolti verso l’alto predisposti per l’audio Waves Nx 3D.

Sotto il cofano operano chipset Intel di 13a generazione, con scelta sino agli i9, mentre le GPU possono arrivare alla NVIDIA RTX 4070 ma non prevedono opzioni AMD. Per le memorie, tra RAM DDR5 e storage SSD PCIe, si v a da 8 GB + 512 GB a 64 GB + 8 TB di RAM. In tema di porte, ci sono due Thunderbolt USB-C, 3.2 USB-C, slot per scheda SD, e jack audio per cuffie. Disponibile dal 6 Marzo, sarà prezzato indicativamente a principiare da 2.950 euro.

C’è sempre il Gorilla Glass 6 a proteggere lo schermo in 16:10 dell’XPS 17 che, però, ovvia all’OLED con un touchscreen UHD+ da 17 pollici il cui rapporto schermo-corpo è salito al 93,7%, con la tecnologia EyeSafe che riduce la luce blu pur mantenendo le immagini vivide. Ad accomunare questo modello con quello più piccolo si trovano gli stessi materiali di costruzione e sempre 4 altoparlanti up-firing con sonorità Waves Nx 3D. Sempre animato da processori Intel di 13a generazione, ha simili opzioni di memoria col modello più piccolo che però supera lato grafica visto che qui si può arrivare sino a una RTX 4080. In tema di autonomia, qui opera una batteria da 97 wh, che più grande di quella da 86 Wh del modello XPS 15. Le porte prevedono le stesse possibilità. Il prezzo parte da 3.400 euro.