Aurvana Trio Wireless: disponibile la neckband con suono olografico e Bluetooth 5.0

Uno dei settori che maggiormente sta trainando le vendite dei produttori di elettronica di consumo è quello dei prodotti earable senza fili, con particolare merito per gli auricolari true wireless, ormai offerti da una sterminata platea di brand grandi e piccoli. Tra questi ultimi si è da poco inserita, con gli SXFI TRIO, la singaporiana Creative Technology che, nelle scorse ore, ha annunciato, sempre nella gamma Aurvana, una neckband (già disponibile sullo store italiano del marchio, al prezzo di 99.99 euro), con la stessa tecnologia proprietaria a favore di quegli audiofili che, anche in movimento, non intendono scendere a compromessi con una qualità del suono che sia men che eccellente.

Aurvana Trio Wireless, questo il nome della neckband, ha un comodo collarino in silicone, con un design particolarmente ergonomico dello stesso, in modo che non pesi durante le lunghe calzate: grazie alle pareti esterne magnetiche, è anche possibile unire gli ugelli sonori (quando non in uso), come un ciondolo, per un più agevole trasporto, evitandone il saltellamento durante gli spostamenti.

Come in altri prodotti della gamma Aurvana, anche nella neckband Trio Wireless è presente un sistema a 3 driver, in cui uno in biocellulosa lavora alla resa di bassi potenti ma, allo stesso tempo, nitidi, mentre gli altri 2 si occupano delle frequenze medie e alte, onde coprire con estrema ricchezza e accuratezza l’intero arco delle stesse, restituite con naturalità.

Se della chiarezza nelle telefonate si occupa la tecnologia di riduzione del rumore Qualcomm cVc 8.0, che assicura conversazioni perfettamente intellegibili anche negli ambienti più caotici, è al Bluetooth 5.0 (con codec AAC, aptX LL e HD) che è affidato il compito di garantire una stabile connessione alla fonte audio, alla quale viene conferito un forte senso di immersività grazie alla tecnologia Super X-Fi READY (portatrice di un sound olografico che simula la provenienza dell’input acustico dall’ambiente e non dagli auricolari), applicabile anche ai contenuti presenti su PC/Mac e consolle (es. PS4 e Nintendo Switch), ad esempio mediante un ricetrasmettitore audio con porta USB del tipo Creative BT-W3.

Dotato anche della connettività multi-point, incaricata di connettere la neckband Aurvana Trio Wireless a due sorgenti audio in contemporanea, il nuovo prodotto per l’ascolto individuale è accreditato, a carica completa, di financo 20 ore di autonomia.