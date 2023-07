Auricolari TWS da sogno a meno di 30 euro: scopri i nuovi OnePlus Nord Buds 2R

OnePlus ha ampliato la sua gamma di auricolari wireless con il lancio dei nuovi Nord Buds 2R in India. Questi auricolari sono una versione economica dei Nord Buds 2, che sono stati presentati a luglio insieme al Nord 2.

I Nord Buds 2R offrono una qualità del suono migliore, una maggiore durata della batteria, una cancellazione del rumore AI e altre funzionalità a un prezzo accessibile. Design e qualità del suono. I Nord Buds 2R hanno un design in-ear ergonomico con una finitura opaca e punte in silicone morbido per garantire il massimo comfort. Hanno anche un grado di protezione IP55 contro l’acqua e il sudore, il che li rende adatti per l’uso durante le attività fisiche.

Gli auricolari si inseriscono in una custodia di ricarica rettangolare con bordi arrotondati, che ha una porta USB Type-C sul fondo. Gli auricolari sono dotati di driver da 12,4 mm che offrono bassi ricchi e un flusso d’aria ottimizzato. Questo consente agli auricolari di fornire una qualità del suono chiara e bilanciata per diversi generi musicali. Inoltre, gli utenti possono personalizzare il suono tramite l’equalizzatore integrato nel telefono OnePlus o tramite l’app HeyMelody sugli altri dispositivi. Gli auricolari supportano anche le funzioni Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner sui dispositivi OnePlus, che creano un effetto sonoro tridimensionale.

Cancellazione del rumore AI e durata della batteria. I Nord Buds 2R sono dotati dell’algoritmo AI Clear Call di OnePlus, che utilizza due microfoni su ciascun auricolare per filtrare i rumori di fondo durante le chiamate. Gli auricolari supportano anche la cancellazione del rumore AI, che riduce il rumore del vento e ottimizza la qualità della voce in ambienti rumorosi. Gli utenti possono attivare o disattivare questa funzione tramite i controlli touch sugli auricolari.

Gli auricolari offrono fino a 38 ore di riproduzione con la custodia di ricarica, che ha una batteria da 480 mAh. Ciascun auricolare ha una batteria da 36 mAh, che offre fino a 7 ore di riproduzione con una singola carica. Gli auricolari supportano anche la ricarica rapida, che offre fino a 10 ore di riproduzione con una ricarica di 10 minuti.

Connettività e altre caratteristiche. I Nord Buds 2R supportano la versione Bluetooth 5.3, che garantisce una connessione stabile fino a 10 metri di distanza. Gli auricolari hanno anche una latenza bassa di 94 ms, che migliora l’esperienza di gioco. Gli auricolari supportano anche il Google Fast Pair, che consente un abbinamento rapido e semplice con i dispositivi Android. Inoltre, gli auricolari supportano l’OnePlus Fast Pair, che mostra lo stato della batteria degli auricolari sullo schermo del telefono OnePlus.

Gli auricolari supportano anche gli assistenti vocali AI come Google Assistant e Siri, che consentono agli utenti di controllare le funzioni del telefono tramite comandi vocali. Gli utenti possono anche controllare la riproduzione musicale, le chiamate e il volume tramite i controlli touch sugli auricolari. Prezzo e disponibilità. I Nord Buds 2R sono disponibili in due colori: Deep Grey e Triple Blue. Il colore Deep Grey sarà in vendita per la prima volta il 5 luglio al prezzo di Rs 2.199, mentre il colore Triple Blue sarà disponibile dal 15 luglio. Gli auricolari saranno venduti tramite il sito web ufficiale di OnePlus, Amazon India e altri canali online e offline.