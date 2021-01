AUKEY EP-T21S: la variante aggiornata e migliorata delle EP-T21, gli auricolari earbuds Bluetooth con microfono

AUKEY ha presentato di recente una versione aggiornata delle EP-T21, provate un anno fa circa. La nuova versione prende il nome di EP-T21S. Sono auricolari earbuds Bluetooth con microfono integrato e comandi touch. La confezione di acquisto include, oltre agli auricolari, una custodia con funzione di ricarica, tre paia di gommini di varie dimensioni, un cavo di ricarica USB-C, il manuale di istruzioni, la carta di garanzia da 2 anni e una guida rapida sul collegamento con lo smartphone.

Il design delle EP-T21S è molto simile a quello del predecessore, ma ciò che cambia fondamentalmente è quello che noi non vediamo ad occhio, dunque sotto la “struttura”, fondamentalmente. Una prima differenza tra i due modelli è il tipo di cavo. La nuova versione presenta un ingresso USB-C, tipico degli smartphone e dispositivi più moderni.

AUKEY EP-T21S: scheda tecnica e prime impressioni

Come già anticipato ci sono alcune differenze tra le EP-T21S e le EP-T21. Quelle più nuove hanno una velocità di ricarica maggiore. Infatti, in poco meno di un’ora e mezza, è possibile ricaricare completamente la batteria degli auricolari. Con ogni ricarica è possibile ascoltare oltre 5 ore di musica continua. Con la custodia, invece, è possibile ricaricare circa 5 volte il paio di auricolari (contro le 4 volte delle EP-T21), quindi l’autonomia complessiva può tranquillamente superare le 24 ore raggiungendo anche le 30 ore di autonomia.

Gli earbuds pesano 9 grammi, quindi sono consigliati anche per l’utilizzo sportivo, in quanto resistenti anche alle gocce di sudore. La velocità di appaiamento è elevata: in pochi decimi di secondo sono già collegate allo smartphone e pronte per l’utilizzo. Inoltre, è possibile usare contemporaneamente entrambi gli auricolari, oppure utilizzare solo quello destro o quello sinistro, dotati anche di microfono per le telefonate in arrivo.

Con il pulsante touch multifunzione è possibile rispondere, rifiutare ad agganciare le chiamare in arrivo senza mai toccare il telefono. La qualità audio è buona: i bassi sono “potenti” e ben equilibrati con le altre frequenze. Il volume può essere gestito solo dallo smartphone, in quanto le cuffie non hanno la regolazione propria. Le AUKEY EP-T21S costano 34 euro.