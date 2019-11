AUKEY EP-T21: earpods Bluetooth con comandi touch e microfono

AUKEY ha introdotto sul mercato un nuovo tipo di auricolari Bluetooth di tipo earpods. Si chiamano AUKEY EP-T21 e rappresentano una valida scelta economica per chi punta ad una qualità audio e dei materiali assolutamente superiore alla media senza spendere troppo.

Gli earpods sono dotati di pulsanti touch che non sono visibili ad occhio. Il lato esterno degli auricolari, infatti, sembra completamente assente da pulsanti ma, in realtà, su entrambi ci sono e in base al numero di click e alla permanenza del tocco è possibile svolgere diverse funzioni.

La confezione di acquisto include, oltre agli earpods, anche dei tappi in silicone di diverse dimensioni (taglie S – M – L), un cavo di ricarica micro-USB, la custodia di ricarica, un manuale di istruzioni con lingua italiana compresa, una guida rapida all’utilizzo, e una carta di garanzia da 2 anni.

AUKEY EP-T21: scheda tecnica e prime impressioni

Apparentemente, gli earpods AUKEY presentano un disegno molto simile agli AirPods della Apple, ma presentano alcune differenze sia in termini di dimensioni che di modalità di indossamento. Per inserirli correttamente nelle orecchie, i “bastoni” degli auricolari non devono essere perfettamente in verticale, ma vanno ruotati un po’ in avanti, in modo da far aderire bene i gommini alle orecchie.

La tecnologia di connettività è Bluetooth 5.0. Dunque l’appaiamento avviene in tempi molto rapidi e il ritardo tra il clic e lo svolgimento di una funzione è molto ridotto. Le cuffie pesano 9 grammi in totale, e i tempi di ricarica sono di un paio di ore. L’autonomia è di 5 ore per le cuffie, mentre la custodia può ricaricare completamente il paio di auricolari per 4 volte. Anche la custodia si può ricaricare in due ore. La qualità audio è sopra la media. Le frequenze sono ben equilibrate e i bassi fanno il loro ottimo lavoro. Le AUKEY EP-T21 costano 30 euro.