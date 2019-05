Aukey EP-T16S: auricolari Bluetooth senza alcun cavo, con microfono incorporato

Aukey ha portato sul mercato un nuovo tipo di auricolari, col nome di Aukey EP-T16S. Si tratta di cuffie Bluetooth con microfono integrato caratterizzate dal fatto che non hanno alcun tipo di cavo (in pieno stile AirPods). La tecnologia è Bluetooth 4.2, che garantisce un ritardo pressoché nullo in termini di risposta al comando.

La confezione di acquisto include, oltre alle cuffie, una custodia che funge da powerbank per la ricarica delle stesse, il manuale di istruzioni, la carta di garanzia da 2 anni, dei gommini di ricambio (in varie dimensioni), e un cavo di ricarica.

Aukey EP-T16S: scheda tecnica e prime impressioni

Innanzitutto, la prima cosa da fare è caricare completamente la custodia che contiene al suo interno le cuffie. I tempi di ricarica sono di 1 ora e mezza. La batteria della custodia consente di ricaricare 2 volte e mezzo il paio di cuffie, garantendo un’autonomia complessiva di 7.5 ore (3 ore per ogni ricarica). Le cuffie funzionano in un raggio di 10 metri di distanza dal telefono, a patto che non ci sia alcun ostacolo.

Per accendere gli auricolari, basta toglierli dalla custodia contemporaneamente: subito dopo si attiverà la modalità di appaiamento, e saranno collegate in poco tempo con il telefono. Per spegnerle, basta riporle nella custodia. Quest’ultima è molto utile in quanto, oltre a ricaricare le cuffie, consente anche di trasportarle con facilità.

È possibile utilizzare anche il solo auricolare destro, estraendo solo ed esclusivamente quest’ultimo. In questo modo, si ha il classico auricolare per le conversazioni. Quello sinistro non è dotato della stessa funzione. Grazie al microfono è possibile rispondere, agganciare e rifiutare le telefonate.

Su entrambi gli auricolari, infatti, c’è un pulsante multifunzione che, in base alla pressione con cui si preme e al numero di volte che viene premuto, può svolgere diverse funzioni. La qualità audio è molto buona: nonostante le cuffie siano di dimensioni molto compatte, i bassi ci sono tutti.

L’unica pecca è il volume poiché, anche al massimo, non è proprio altissimo, ma a volte dipende anche dal tipo di file audio che viene riprodotto. Il prezzo delle Aukey EP-T16S è di 50 euro.