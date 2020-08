AUKEY EP-N5: auricolari earbuds Bluetooth con microfono incorporato

I nuovi auricolari Bluetooth prendono il nome di AUKEY EP-N5. Si tratta di earbuds true wireless, dunque di auricolari privi di qualunque filo, dotati di connessione Bluetooth 5.0 e di microfono incorporato. Sono l’ultima novità del noto brand hi-tech e l’obiettivo è quello di concorrere con rivali ben più famosi senza proporre prezzi esagerati.

La confezione di acquisto include gli auricolari, la custodia caricabatterie, un cavo di ricarica USB-C, tre paia di gommini di varie dimensioni (S, M ed L), manuale di istruzioni, guida rapida e carta di garanzia da 2 anni.

AUKEY EP-N5: scheda tecnica e prime impressioni

Le AUKEY EP-N5 presentano un design “simile” a quello delle Airpods della Apple, anche nel look della custodia, ma ci sono importanti differenze stilistiche. Ad esempio i bastoncini delle cuffie non vanno perfettamente in verticale, ma devono essere ruotati un po’ in avanti, per far aderire meglio i gommini.

Ogni auricolare monta una batteria da 60 mAh che garantisce un’autonomia di circa 7 ore. Per una ricarica completa, invece, è necessaria un’ora e mezza. Il peso di appena 10 grammi li rendono adatti ad utilizzarli mentre si fa sport. La custodia caricabatterie, invece, presenta una batteria da 500 mAh che consente di ricaricare completamente gli auricolari 4 volte. Il tempo per ricaricare la custodia, invece, è di circa 2 ore.

L’autonomia può variare in base al volume con cui si sente la musica. Un volume più alto peggiorerà l’autonomia, mentre abbassandolo è possibile recuperare qualche ora in più di musica. In tutto, con la custodia è possibile usufruire di circa 28 ore di autonomia.

Come ogni auricolare earbuds, è possibile estrarre ed utilizzare solo quello destro, quando magari si è alla guida. Con i pulsanti touch posti sui “bastoncini” delle cuffie, è possibile oltre a gestire la musica, anche gestire le chiamate in arrivo, rispondendo, agganciando o rifiutando una telefonata. La qualità del microfono è buona: l’interlocutore non ha accusato problemi di rumori di sottofondo fastidiosi e cose simili. La qualità audio è buona, con le frequenze che sono ben bilanciate tra loro. I bassi non si “sovrappongono” alle altre frequenze. Le AUKEY EP-N5 costano 51 euro.