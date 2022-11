Audio-Technica presenta gli auricolari TH-TWX9 con audio spaziale e ANC

Ascolta questo articolo

Se c’è un marchio che negli ultimi tempi sta avvertendo forte il richiamo delle festività natalizie, questo è senz’altro Audio-Technica che, reduce dal lancio di un paio di cuffie wireless con audio bilanciato, guardando un po’ di più all’ambito consumer, ha presentato gli auricolari true wireless TH-TWX9 (299 dollari), con diversi elementi degni della categoria Pro.

I nuovi auricolari TH-TWX9 del marchio giapponese sono impermeabili contro sudore e schizzi di pioggia, secondo lo standard IPX4: dopo ogni utilizzo è possibile igienizzarli grazie alla custodia con funzione di sterilizzazione via raggi LED UV. Di color nero, ma con accenti di color bronzo scuro, hanno una comoda struttura in silicone rigido, con la stanghetta e i gommini in silicone morbido che offrono 12 opzioni di vestibilità per adattarsi a ogni orecchio.

L’esterno supporta il tocco per la gestione delle chiamate, delle musica, dell’assistente vocale, e per passare dalla modalità di cancellazione attiva del rumore, ANC, a quella di trasparenza, che lascia passare i suoni per essere consapevoli di quel che accade attorno: l’interno degli auricolari TH-TWX9 ospita driver da 5.8 mm ad alta risoluzione, indicati per offrire un suono ricco di dettagli, con le altre frequenze destinatarie di un’ampia gamma. Sempre in favore di un’esperienza di ascolto avanzata, gioca la compatibilità ottenuta verso le tecnologie 360 ​​Reality Audio di Sony e Snapdragon Sound /aptX Adaptive Audio di Qualcomm.

Per le telefonate, chiare e cristalline, gli auricolari TH-TWX9 mettono a disposizione due microfoni MEMS con beamforming e riduzione del rumore ambientale cVc 8.0 (clear voice capture, sempre grazie a Qualcomm). Non manca la connessione multipoint verso due dispositivi in contemporanea mentre, chi fosse interessato a non dover affrontare fastidiosi ritardi nel gaming o durante i film, troverà conforto nel sapere che vi è sia una modalità a bassa latenza, che la tecnologia Qualcomm TrueWireless Mirroring (che veicola il segnale in modo distinto alle due unità di emissione).

In coppia con gli auricolari TH-TWX9 opera la companion app AT Connect che permette varie operazioni, come il setting dell’assistente preferito (Assistant o Alexa), di bilanciare il volume tra destra e sinistra, di regolare la cancellazione del rumore e variare i codec, senza contare le ovvie operazioni di variazione dell’equalizzatore. In tema di autonomia, è possibile arrivare a 6 ore, con la custodia, caricabile in Type-C o in Wireless Qi, che offre altre 18.5 ore, per un totale di 24.5 ore.