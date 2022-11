Audio Technica ATH-WB2022: ufficiali le cuffie wireless con audio stereo bilanciato

Ascolta questo articolo

Da ormai un mesetto, il marchio giapponese Audio-Technica Corporation sta varando novità audio per celebrare il proprio sessantesimo anno di attività. In tal senso, dopo le cuffie dipinte a mano di Ottobre, da qualche giorno ha annunciato anche, sempre in edizione limitata per la medesima ricorrenza, anche le cuffie wireless Audio-Technica ATH-WB2022, presentate come le prime al mondo in grado di vantare un audio stereo bilanciato.

Principiando dalla “forma”, l’esterno dei padiglioni adopera acero marmorizzato, mogano o noce, per le loro proprietà nell’attenuare le vibrazioni: l’archetto e i cuscinetti sono rivestiti in pelle sintetica traspirante Alcantara ed è inclusa una robusta ma leggera custodia concepita in coppia con i leader della valigeria Zero Halliburton.

In tema di “sostanza”, l’audio stereo viene da sempre ambito presso gli audiofili, perché prevede un percorso sonoro totalmente separato per i due padiglioni di una cuffia, in modo da evitare fenomeni di diatonia o interferenza tra un canale e l’altro. In ambito wireless, sino a poco tempo fa ciò non era stato attuato, con i costruttori che usavano lo stesso DAC (convertitore digitale-analogico) e amplificatore integrato per i due canali. Nel caso di A-T, le cose sono cambiate radicalmente.

Il costruttore asiatico ha rivelato che, per le cuffie Audio-Technica ATH-WB2022, sono stati realizzati canali totalmente separati per i segnali audio di destra e sinistra, attraverso un percorso che prevede, per ogni canale, un proprio DAC ad hoc, un amplificatore dedicato e pure una batteria a se stante, ognuna delle quali caricabili via USB Type-C (porta che può essere usata anche per un’esperienza sonora ulteriormente appagante con un’alta risoluzione portata a 96 kHz a 24 bit).

Alla base di ognuno di questi percorsi, sta un driver da 45 mm progettato appositamente, la cui membrana assicura un suono preciso essendo stata rivestita mediante il procedimento DLC (carbonio simile a un diamante), con il contributo di un circuito magnetico ad alte prestazioni. Purtroppo, manca l’ANC, anche per una questione di purismo del segnale, ma Audio-Technica ha previsto il supporto non solo ai codec più comuni, come SBC e AAC, ma anche all’LDAC di Sony, con la conseguenza del poter disporre di sound Hi-RES a 24 bit/96 kHz.

L’unico vero tallone di Achille, oltre al prezzo folle (2,700.00 dollari, anche se con la promessa della sostituzione gratuita del rivestimento in alcantara e delle batterie), è rappresentato dall’autonomia, pari a 9 ore, nonostante le succitate doppie batterie separate. In compenso, le cuffie Audio-Technica ATH-WB2022 sono accompagnate dall’app “AT Connect”, che permette di scegliere uno dei 4 livelli di volume ottimizzato, di innestare la modalità a bassa latenza, di modificare il codec scelto, di modificare e salvare l’equalizzazione, etc.