Da Audio-Technica le esclusive cuffie ATH-W2022 "60th anniversary"

Ascolta questo articolo

Il brand nipponico Audio-Technica Corporation, noto per il coltivare “una purezza del suono in continua evoluzione” attraverso prodotti realizzati artigianalmente in numeri molto limitati, nel celebrare i suoi 60 anni di storia ha annunciato nuovi prodotti esclusivi, tra cui le cuffie ATH-W2022 in edizione “60th anniversary”.

Le cuffie ATH-W2022 in edizione “60th anniversary” sono di tipo circumaurale con design chiuso, ma con tecnologia Core Mount che, migliorando la circolazione dell’aria, ottimizza i bassi (in precisione) e i medio-alti (in neutralità): materialmente, assicurano il comfort grazie al rivestimento in pelle di daino per cuscinetti e archetto, mentre i padiglioni sono una vera opera d’arte. Nello specifico, anche per ottenere un riverbero naturale, sono in Mizume, ovvero in legno di betulla giapponese, con superfici, rivestite di lacca urushi, sagomate in modo da ricordare quei tetti irimoya che sovente rivestono diversi tempi in Giappone.

Sul padiglione di destra (che incorpora anche della madreperla) e di sinistra, sono stati ritratti a mano secondo l’antica arte maki-e, disegni che ritraggono rispettivamente i fiori di ciliegio (Sakura) e la fenice giapponese (hou-ou).

L’interno ospita, integrandoli nel baffle, dei driver da 58 mm che, affiancati da diaframmi iper sottili (0.03 mm) formati da una “cupola centrale in puro titanio“, assicurano come meri numeri 5÷50k Hz di risposta in frequenza e 48 ohm di impedenza, esaltando le frequenze medio-alte, senza trascurare quelle alte. L’assetto si completa, in questo caso per ridurre la forza controelettromotrice, con una inedita piastra magnetica in cui sia il giogo che il polo sono state tratte da piastre laminate realizzate in puro ferro.

Due cavi da 3 metri, con una guaina in tessuto a rivestirne l’anima in rame 7N DUCC, inizianti da una parte col connettore A2DC e terminanti in un caso col connettore bilanciato XLR 4 pin e nell’altro con il jack da 6,3 mm placcato oro, sono inclusi nella singolare confezione d’acquisto, sempre modellata in stile irimoya, con tettuccio in cipresso Kiso. Prodotte in soli 100 esemplari, le cuffie ATH-W2022 in edizione “60th anniversary” sono prezzate alla stratosferica cifra di 9.000 dollari.