Audio-Technica presenta gli auricolari senza fili ATH-SQ1TW

Il marchio giapponese Audio-Technica, noto per aver lanciato la scorsa estate un paio di cuffie ibride dalla grande autonomia e con DAC incorporato, nelle scorse ore ha ufficializzato un nuovo modello di auricolari senza fili con varie funzioni smart, e dal design piuttosto originale.

Gli auricolari ATH-SQ1TW di Audio-Technica hanno una forma cubica, con una curiosa pinna in alto, la cui funzione è quella di garantire una miglior adesione nell’incavo dell’orecchio: le colorazioni, liquirizia/nero, mirtillo, bianco popcorn, ghiacciolo, caramello, e rosa cupcake/marrone, che coinvolgono anche i gommini, i cavi, e la custodia, si rifanno chiaramente al mondo delle ghiottonerie alimentari. Lo chassis, leggero (5.2 grammi a unità), è impermeabile IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua e termina con i classici cuscinetti siliconici.

Le pareti esterne degli auricolari ATH-SQ1TW di Audio-Technica supportano il tocco per rispondere alle chiamate, regolare il volume, saltare le tracce, mettere in pausa o riavviare la musica: l’interno ospita driver da 5.8 mm ideali per i bassi, e un modem per il Bluetooth 5.0. Quest’ultimo supporta il codec SBC, la connessione sino a 10 metri, anche multipoint (verso due fonti in contemporanea) e la modalità a bassa latenza, per una migliore sincronia con le immagini quando si gioca o si guarda un film.

In tema di funzionalità, gli auricolari ATH-SQ1TW di Audio-Technica si accendono automaticamente quando estratti dalla custodia e si spengono di default quando vi sono rinchiusi: godono anche della funzione Fast Pair, per un pronto abbinamento, con un sol tocco, nei confronti di device Android based. Onde migliorarne l’esperienza d’uso, il costruttore ha implementato gli auricolari ATH-SQ1TW con due funzioni molto utili.

“Hear-through“, in particolare, usa il microfono per far passare i suoni ambientali, in modo che ci si possa allenare in sicurezza a bordo strada o parlare con chi ci sta accanto senza sfilarli. “Sidetone“, invece, capta la voce dell’utente per offrirgli un feedback audio, in modo da fargli sapere se sia necessario parlare a voce più alta o più bassa, magari per farsi capire al meglio durante una chat vocale in-game.

Utilizzabili anche uno per volta, gli auricolari ATH-SQ1TW di Audio-Technica assicurano 6.5 ore di autonomia ma, grazie alla custodia, guadagnano altre 13 ore, per un totale di 19.5 ore di funzionamento: in più, beneficiano pure della ricarica rapida, che in 15 minuti di rabbocco assicura loro altri 60 minuti di operatività. Attualmente, l’acquisto degli earable di Audio-Technica è già possibile su Amazon, al prezzo di 89 euro, con disponibilità dal 6 Gennaio.