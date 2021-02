Audeze Euclid: ufficiali gli auricolari ultra-premium per audiofili

Il brand californiano Audeze, noto presso gli audiofili anche per le sue cuffie (anche da gaming), ha ufficializzato un nuovo prodotto per l’intrattenimento audio individuale, rappresentato dagli auricolari Audeze Euclid, concepiti per gli ingegneri del suono, gli amanti della musica ad alta risoluzione, e i professionisti musicali da palco.

Gli auricolari in-ear Audeze Euclid risultano premium sin dalla realizzazione, con l’impiego in esterna della fibra di carbonio e dell’alluminio sottoposto a un processo di fresatura, in ragione dei quali il peso delle due unità di emissioni, al netto del cavo, si ferma a 15 grammi: la calzata risulta sempre comoda, grazie a cuscinetti (in 3 misure) realizzati in memory foam Comply, o in forma di comuni olive siliconiche (anche puntute, come nei modelli SpinFit). La connessione avviene mediante il connettore MMCX, che permette la sostituzione dei cavi, in favore degli utenti che intendano minimizzare ulteriormente le interfenze avvalendosi di cavi bilanciati / simmetrici.

All’interno delle due unità a design chiuso, gli auricolari premium Euclid di Audeze adoperano driver ultra-thin da 18 mm, di tipo magnetico-planare, con magneti al neodimio progettati da Fluxor, bobine vocali Uniforce, e dispositivi Fazor che, collocati poco oltre i magneti, estraggono le onde sonore in modo quasi parallelo, riducendo le interferenze tra di esse.

Il risultato di questa complessa architettura insita negli auricolari Audeze Euclid si traduce in un’impedenza di 12 ohm, in una sensibilità pari a 105 dB/1mW, in un’estensione delle alte frequenze (sino a 50 kHz, partendo da 10 Hz) e, infine, nella preservazione dei dettagli temporali del segnale, posto che viene scongiurata la diffrazione del suono, a causa della quale le frequenze, rasentando un cambiamento di fase, rischiavano di arrivare in tempi diversi.

Attualmente, in attesa di giungere anche presso rivenditori autorizzati, gli auricolari Audeze Euclid sono già disponibili all’acquisto, presso il sito ufficiale del brand, al prezzo di 1.299 dollari, comprensivi di una custodia in plastica rigida trasparente e, per il trasporto, di un sacchetto in tela.