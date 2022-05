ATH-M20xBT: da Audio Technica le cuffie ibride con qualità da studio e grande autonomia

Ascolta questo articolo

A poco meno di un anno di distanza dal modello ATH-M50xBT2, il brand nipponico Audio Technica ha annunciato un nuovo modello di cuffie ibride, le ATH-M20xBT, che promettono – con qualche compromesso – una qualità sonora tipica da cuffie premium cablate, ma in Bluetooth, ad un prezzo piuttosto contenuto.

Le cuffie ATH-M20xBT di Audio Technica hanno una finitura nera lucida, con il logo che spicca sui padiglioni: questi ultimi, over ear, sono imbottiti in memory foam e rivestiti della stessa similpelle presente sull’archetto a contatto con la testa. Comode a usarsi, visto che non esercitano una pressione eccessiva, e tenendo conto del peso di soli 216 grammi, non puntano sui comandi touch: sul padiglione di sinistra si trovano i pulsanti fisici “più”, centrale, e “meno”, ognuno dei quali, via pressione singola o multipla, gestisce più funzioni.

Sempre sullo stesso padiglione, si trovano la porticina microUSB Type-C per la ricarica (rapida, in 10 minuti si recuperano 3 ore d’uso, potendo così ascoltare musica magari durante un volo da Roma a Londra Heathrow) della batteria interna, che promette sino a 60 ore di auto e il mini-jack da 3.5 mm cui collegare il cavo, da 1.2 metri, qualora la batteria si stia scaricando, o nell’eventualità che la sorgente sia priva di connettività Bluetooth.

La qualità sonora è influenzata dalla presenza di driver da 40 mm, ideali per i bassi, da 5 a 32.000 Hz di risposta in frequenza, anche grazie all’abbinamento di “bobine vocali in filo di alluminio rivestite in rame“.

Un ulteriore contributo giunge poi dall’implementazione del Bluetooth 5.0 con supporto ai codec SBC e AAC, e ai profili AVRCP, A2DP, HSP, HFP. Ancora in favore della connettività Bluetooth, il costruttore ha predisposto la connessione multipoint con due dispositivi in contemporanea, e previsto una modalità a bassa latenza utile per quando si videogioca. Ad oggi, le cuffie over ear Audio-Technica ATH-M20xB possono essere comprate, sul sito ufficiale del brand, ove sono prezzate alla cifra di 79.99 sterline (circa 95 euro).