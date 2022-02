ATH-CKS50TW: ufficiali i nuovi auricolari true wireless di Audio-Technica

Lasciate le Olimpiadi di Pechino, della cui registrazione microfonica si è occupato, il brand giapponese Audio-Technica ha regalato un compagno di listino agli auricolari TH-SQ1TW presentati a Dicembre, mettendo in campo il nuovo modello ATH-CKS50TW, già disponibile all’acquisto per la cifra di 169 euro.

Il nuovo modello di earable tws, pur essendo leggermente più pesante di quello dicembrino (8 vs 5.2 grammi a unità), conserva un’ottima indossabilità, in modo da assicurare un perfetto isolamento alle orecchie: ciò aiuta il sistema microfonico feedforward, che – captando i rumori esterni prima che giungano all’orecchio – consente di elaborare un suono uguale e contrario che, nell’ambito dell’ANC, neutralizza il frastuono degli ambienti rumorosi, regalando un’immersività che può anche essere esaltata dal supporto all’audio spaziale 360 Reality Audio di Sony (financo abilitato su alcune tracce di YouTube). Ovviamente, non manca la modalità di ascolto ambientale (Quick Listen-through), per restare consapevoli di quel che accade intorno, e una modalità Sidetone, che invece permette di non urlare al telefono visto che la stessa consentirà di sentire anche la propria voce.

Modalità a parte, gli auricolari ATH-CKS50TW di Audio-Technica custodiscono, all’interno delle due unità, impermeabili a sudore e gocce d’acqua secondo lo standard IPX4, driver dinamici da 9 mm, in grado di coprire tutte le frequenze udibili dall’orecchio umano (stante la risposta in frequenza da 5 a 20.000 Hz) e appositamente progettati per esaltare i bassi, tanto da essere battezzati come TWS Solid Bass HD. Nell’ambito delle telefonate, invece, giunge in aiuto, assicurando che la propria voce sia captata in modo nitido dai microfoni MEMS omnidirezionali, la tecnologia CvC (clear voice capture) 8.0 di Qualcomm.

La connessione degli auricolari ATH-CKS50TW di Audio-Tecnica è affidata al Bluetooth 5.2 che non si limita al multi-point, con connessione simultanea a due sorgenti, per passare dalle chiamate alla musica del pc in modo automatico o tra due device mobili senza dove associare prima l’uno o poi l’altro: nel caso specifico è presente anche una modalità a bassa latenza per quando si gioca e l’aptX Adaptive (capace di switchare automaticamente da 16-bit/44.1 kHz a 24-bit/48 kHz). Se ancora non bastasse, la connessione BT avalla la tecnologia Qualcomm TrueWireless Mirroring, che in sostanza trasmette il segnale audio in modo indipendente all’unità di destra e di sinistra: ciò riduce il ritardo nell’ascolto, visto che il segnale non deve passare prima da un’unità all’altra, assicura un suono davvero stereo, e ne permette l’uso una per volta.

Non mancano, poi, diverse feature smart, come l’accoppiamento veloce con i device Android via Fast Pair, e l’auto power, che spegne le due unità quando riposte nella custodia, per poi riaccenderle una volta estratte. Sul versante dell’autonomia, gli auricolari ATH-CKS50TW (dopo una carica completa di 3 ore) sono accreditati di 20 ore di autonomia (che calano a 15 con l’ANC accesa), cui la custodia ne aggiunge altre 30, per un totale di 50. In favore del prolungato uso concorre, infine, anche la ricarica rapida che, in 10 minuti di rabbocco, permette di riguadagnare 1.5 ore extra.