Asus: ufficiali i nuovi, aggiornati, portatili ZenBook OLED

Sempre nel corso dell’evento The Pinnacle of Performance, Asus ha presentato, oltre ai nuovi notebook VivoBook, anche il rinnovo della gamma di notebook ZenBook, sempre molto elegante stilisticamente nell’adeguato design, beneficiante degli ultimi ritrovati elaborativi di Intel (12° gen, serie H) e AMD (Ryzen 6000).

Come nei VivoBook 2022, anche nell’ultrabook Asus ZenBook 13 S OLED (seriale UM5302, Ottobre, da 1.400 euro) è presente la calibrazione Pantone per il display, un pannello da 13.3 pollici, di tipo OLED HDR, con risoluzione da 2.8K secondo un aspect ratio in 16:10, con il 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, il supporto al Dolby Vision e la certificazione DisplayHDR 500 True Black. La sezione multimediale contempla, lato audio, gli speaker Harman Kardon predisposti per il Dolby Atmos, e soluzioni brevettate per l’amplificazione smart, la captazione nitida della voce (clear voice) e la cancellazione AI based del rumore.

Il telaio, realizzato in fibra di magnesio-alluminio, disponibile nelle nuance Ponder Blue, Refined White, Vestige Beige e Aqua Celadon, pur molto sottile (14.9 mm) e leggero (1 kg) non si fa mancare l’integrazione di una corposa batteria da 67 WHr caricabile rapidamente, il rivestimento in superficie di una tastiera a dimensione piena Asus ErgoSense. All’interno, operano i processori AMD Ryzen, a scelta tra un 6600U e un 6800U, con la GPU integrata Radeon 600M basata sull’architettura RDNA2: la RAM, LPDDR5, può essere portata sino a 16 GB, mentre per lo storage SSD, si arriva a 1 TB (con le recenti interfacce PCIE di 4° generazione).

Sempre animato da Windows 11 (Pro od Home), lo ZenBook S 13 Flip OLED (UP5302 è praticamente la versione convertibile del clamshell poc’anzi visto: di conseguenza ha un display da 13.3’’ OLED risoluto a 2880×1800 pixel e cioè in 2.8K, con il 100% sulla scala DCI-P3: se nell’altro modello il touch era opzionale, qui è di serie, anche in ragione della cerniera ErgoLift che, permettendo la rotazione del pannello a 360°, consente di usare il laptop come tablet. Lo chassis è sempre un peso piuma (1.1 kg), comprensivo delle ultime connettività, tra cui il Wi-Fi 6E e il Thunderbolt 4. Quest’ultima tradisce la scelta di processori Intel di 12° gen, sino agli i7, coadiuvati ancora dalla RAM LPDDR5 e dallo storage SSD con l’interfaccia PCIe più recente. Attento al sound con 4 microfoni, l’amplificazione smart in dote all’apparato audio customizzato da Harman Kardon, il modello Flip da 13’’ non si discosta dalle soluzioni brevettate Asus per servire l’esperienza utente e dal dotarsi di una batteria da 67 WHr.

Nello ZenBook PRO 14 DUO OLED (Settembre, da 2.000 euro) è di casa l’uso creativo. Quello in questione, infatti, è il notebook che integra due display da 120 Hz con 0.2 millisecondi tempo di risposta, ambedue coperti al 100% sul color gamut DCI-P3 e con validazione Pantone, tra cui quello principale da 14.4 pollici risoluto in 2.8 K e certificato Display HDR, e quello secondario (ScreenPad Plus) da 12.7 pollici, beneficiato tal tool di produttività ScreeXpert 3 (con le modalità di controllo Dial/Button/Slider/Scroll) e dal meccanismo di inclinazione automatica AAS Ultra in modo da offrire una miglior inclinazione d’uso e agio alla circolazione dell’aria, quale supporto alla dissipazione del calore già curata via IceCool (Plus). Tanta attenzione allo smaltimento del calore tradisce un hardware prestante, in veste di processore i9-12900H di Intel con GPU dedicata GeForce RTX 3050 Ti mobile di Nvidia: la RAM è da 32 GB, mentre lo storage SSD (interfacciato PCIe 4.0) ammonta a 2 GB. Non manca lo spazio per una batteria da 76 WHr, e per le ultime connettività wireless, tra cui Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E.

Come nel convertibile più piccolo, anche nel più grande ZenBook Pro 15 Flip OLED (UP6502 ) si trovano le connettività più recenti, l’audio calibrato Harmon Kardon con speaker predisposti al Dolby Atmos. In questo caso, il pannello OLED sale a 15.6 pollici, con risoluzione 2.8 K, estrema reattività (120 Hz), supporto al Dolby Vision e, per i creativi dell’immagine, anche un color gamut ampio, la validazione Pantone e la certificazione DisplayHDR. I processori Intel di 12° gen, versione Mobile, serie H culminano con l’ i7-12700H coadiuvata da una scheda grafica discreta in veste di Arc Alchemist A370M sempre di Intel: la RAM LPDDR5 arriva a 16 GB, e lo storage SSD con interfaccia PCIe a 1 TB. A energizzare il tutto bada una batteria da 96 WHr.

Nel modello tradizionale ZenBook Pro 16X OLED (Settembre, da 3.200 euro), spalancato ci si trova al cospetto di un ampiamente certificato pannello OLED da 16 pollici risoluto in 4K con 0.2 ms di tempo di risposta, supporto alla stilo Asus Pen 2.0 e webcam FullHD con infrarossi. Di rimpetto, lo chassis in alluminio (16.9 mm per 2.4 kg), attrezzato anche con speaker Harman Kardon, ha una tastiera retroilluminata RGB sollevata via ASS Ultra per una più comoda digitazione e una miglior circolazione dell’aria, a beneficio del calo termico ottemperato anche dal sistema IceCool (Pro). Il touchpad ErgoSense, affiancato dal nuovo ASUS Dial, ha la funzione Number Pad 2.0 per il tastierino numerico virtuale. In tema elaborativo, questo modello si avvale del processore i9-12900H con GPU dedicata GeForce RTX 3060 di Nvidia, oltre che di 32 GB di RAM di tipo LPDDR5 (5200) e di 2 TB di SSD (PCIe 4.0).

Nel corposo ASUS ZenBook Pro 17 (18.9 mm di spessore per 2,2 kg di peso) esordisce un pannello da 17.3 pollici, tra esili cornici come da tradizione NanoEdge, risoluto in 2.5K con un refresh rate da 165 Hz, coadiuvato da una GPU dedicata GeForce RTX 3050 di Nvidia, quando si necessita di un maggior apporto rispetto alla Radeon integrata nel processore AMD Ryzen 9 6900HX che, coadiuvato dalla RAM LPDDR5, fino a 32 GB, interagisce via interfaccia PCIe con un’archiviazione SSD da 2 TB.

Ai lati del corpo macchina, collegato al display mediante la cerniera ErgoLift che gli garantisce 180° di rotazione per una miglior condivisione dei contenuti col team, operano diverse porte per l’espandibilità, tra cui una HDMI 2.0, il combo jack, il lettore di schede SD, e quattro USB (un paio di Type-C 4.0 e altrettante Type-A 3.2). Nel terminale in questione, predisposto per le connettività senza fili BT 5.2 e Wi-Fi 6E, energizzato mediante una batteria da 76 WHr, ben figura una certa attenzione per le videochiamate, via webcam FullHD con 3D Noise Reduction e apparato audio con riduzione del rumore.