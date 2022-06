Asus svela i monitor per il 3D stereoscopico SpatialLabs View (anche Pro)

Ascolta questo articolo

Dopo le passate concretizzazioni della tecnologia in questione, il brand taiwanese Asus ha di recente annunciato due nuovi prodotti all’interno della gamma SpatialLabs, che permette di accedere a contenuti in versione 3D stereoscopica senza bisogno di alcun particolare occhialino ad hoc: i nuovi dispositivi sono, in questo caso, due display, tra cui uno per l’intrattenimento, l’Acer SpatialLabs View, e uno per i professionisti, l’Acer SpatialLabs View Pro.

I due display in questione, collegabili a computer e notebook in modo da offrire in modo agevole l’esperienza 3D stereoscopica anche ai dispositivi che ne sono nativamente privi, ma comunque adottabili come normali schermi risoluti in 4K, impiegano pannelli da 15.6 pollici che assicurano 400 nits di luminosità, e il 100% di copertura sullo spazio colore Adobe RGB. Sono molto leggeri, meno di 1.5 kg, e dotati di un cavalletto.

Tra le funzioni annoverate, si parte con lo SpatialLabs TrueGame: si tratta di un’applicazione che inizialmente supporterà 50 giochi, con altri in arrivo, cui donerà una maggior immersività, con oggetti che sembreranno solidi e spazi che appariranno più profondi, anche grazie al fatto che ogni gioco, di solito, contiene le informazioni relative alla profondità. Nello specifico, l’app andrà a pescare sul dispositivo dell’utente i file necessari e, combinandoli con il profilo 3D preconfigurato per quel dato gioco, permetterà di riprodurlo in 3D stereoscopico.

Acer SpatialLabs Go, invece, converte le immagini 2D in 3D stereoscopiche, ed assicura questa modifica sia alle immagini che ai video, off e on-line, e ai videogiochi eseguibile sul web. Non manca lo SpatialLabs Model Viewer, un tool che supporta i programmi professionali Revit, Cinema 4D, Solidworks, e i file in formato Datasmith: inoltre, risulta in esso integrato Sketchfab, che offre l’accesso a una serie di risorse 3D integrabili nei propri progeti.

La versione Pro dello schermo, comprende anche un attacco VESA, per una maggior versatilità d’installazione, supporta la funzione Ultraleap, che permetterà ad esempio ai clienti di interagire più interattivamente con i contenuti usando i gesti delle mani, e la possibilità di caricare rapidamente i contenuti “per fornire a un cliente una visualizzazione realistica dell’articolo a cui è interessato“.