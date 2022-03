Asus presenta le nuove tastiere da gaming della serie RoG Strix Flare II

Dopo aver annunciato lo smartphone Asus 8Z, il marchio taiwanese Asus ha messo in campo anche una coppia di tastiere premium RoG Strix Flare II per gamers, la cui distribuzione è affidata ai partner commerciali del brand, ai rivenditori associati al programma Powered by ASUS, e ai negozi Asus Gold.

Le due tastiere RoG Strix Flare II e RoG Strix Flare II Animate (quest’ultima già disponibile, a 219.00 euro) divergono tra loro per il fatto che la versione Animate, innanzitutto, ha in alto a destra un mini-display LED, formato da 312 mini LED programmabili sì che i videogiocatori possano avvalersene per mostrare immagini personalizzate, le animazioni che più adorano, la visualizzazione dell’audio, o informazioni utili, come la modalità settata per l’illuminazione RGB della tastiera, quale sia il livello della relativa luminosità, o gli indicatori di stato del sistema. Collegando la tastiera a un notebook, si potranno visualizzare le notifiche delle mail, la durata dell’autonomia residua, o usarlo come angolino per visualizzare data e ora.

In entrambe le tastiere, la sezione angolare in alto a sinistra ospita i controlli multimediali in metallo, ad es. per saltare le tracce, metterle in pausa e riavviarle, regolare il volume o ammutarlo del tutto, che – alla bisogna – sono anche programmabili alla stregua di tasti di scelta rapida.

Altro elemento distintivo della variante Animate della RoG Strix Flare II rispetto a quella “liscia” è un poggiapolsi detachable, il cui diffusore di luce si illumina ad aggancio avvenuto. Dettagli estetico-visuali a parte, ambedue le tastiere hanno all’interno un materiale fonoassorbente per ridurre il suono del click, e le vibrazioni, mentre di lato è presente una USB 2.0 passthrough, per caricare uno smartphone, collegarvi un supporto di memoria esterno, o un mouse.

I caps hanno steli più corti per ridurre l’oscillazione e copritasti in ABS: nel caso di quelli più lunghi, es. la barra spaziatrice, è presente uno stabilizzatore che assicura fluidità anche a questi tasti.

Da segnalare che, di base, tali tastiere usano lo switch proprietario ROG NX RED che offre reattività e precisione durante l’attuazione ma, volendo, grazie al design a interruttori intercambiabili, si può mettere lo switch che più torna comodo all’utente. Dulcis in fundo, ambedue le tastiere si basano su un micro-controller USB che assicura 8.000 Hz di polling rate (frequenza d’interazione col PC), che si traduce in un tempo di risposta praticamente istantaneo (0.125 millisecondi).