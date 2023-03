Asus porta sul mercato un display per il gaming QHD OLED da 240 Hz

Dopo l’anteprima al CES 2023, Asus Rog, la divisione videoludica del brand taiwanese, ha annunciato la disponibilità sul mercato del suo nuovo monitor da gioco RoG Swift OLED PG27AQDM.

Quest’ultimo ha un aspetto futuristico con un piedistallo a treppiede che, nella parte alta, permette anche il pratico montaggio di una webcam esterna: lo chassis dialoga con l’esterno attraverso varie prese d’aria, ingrandite per migliorare la dissipazione del calore. A questo scopo partecipa anche un sistema di ottimizzazione smart, basata su un algoritmo intelligente, della tensione: in tal modo si riduce il calore, e il pericolo di burn-in, ma si eroga anche una luminosità uniforme, garantendo una “luminanza costante per ogni pixel“.

Sempre in tema di dialogo con l’esterno, nel monitor Asus RoG Swift OLED PG27AQDM è d’uopo citare le porte, sostanziate in un hub USB, una sola DisplayPort 1.4, e due HDMI 2.0.

Il pannello, fornito da un partner sconosciuto, è un OLED da 26,5 pollici con risoluzione a 2560 x 1440 pixel, quindi QHD, rivestito da una micro trama antiriflesso, in modo da fronteggiare i riflessi ambientali e da poter visualizzare colori più vividi. In tal senso, lo schermo Asus RoG Swift OLED PG27AQDM offre una profondità colore a 10-bit, una copertura del color gamut DCI-P3 al 99%, e un’estrema precisione cromatica (Delta E < 2). Anche il contrasto è elevato, con un valore di 1,5 M:1, mentre la luminosità raggiunge un picco di 1.000 nits.

Predisposto per l’HDR, il monitor Asus RoG Swift OLED PG27AQDM ha un tempo di risposta fulmineo, da 0,03 ms, 240 Hz come refresh rate, e anche il supporto all’NVIDIA G-Sync, il che assicura che non vi siano strappi durante il gameplay. Lato software è possibile contare sull’impostazione Uniform Brightness, che “riduce i livelli più elevati di luminosità per mantenere la coerenza a qualsiasi risoluzione” e sull’Asus DisplayWidget Center, che assicura una facile gestione di funzioni e impostazioni, su un’interfaccia intuitiva, via mouse.

Secondo quanto comunicato, dopo i pre-ordini limitati all’esaurimento scorte, sarà possibile comprare il display da gioco Asus RoG Swift OLED PG27AQDM sullo store ufficiale del brand e presso alcuni rivenditori autorizzati, tra cui Amazon, al prezzo di 999 dollari.