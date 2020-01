Asus PN62: ufficiale il miniPC da salotto e ufficio con processori Comet Lake

Nel mentre la rivale Acer, al BETT 2020, presentava diversi device per la scuola animati da ChromeOS, sempre da Taiwan, Asus ha annunciato il miniPC Asus PN62, pronto a sfidare sullo stesso terreno i prestanti e quotati Intel NUC, ma anche i più accessibili Chuwi.

Asus PN62 è decisamente compatto (0.62 litri), con un telaio cubico (115 x 115 x 49 mm) in metallo con spazzolatura esteriore, e carrellino estraibile di lato per l’aggiornamento delle memorie: ancor più salvaspazio grazie all’aggancio VESA che consente di nasconderlo dietro un display o una TV, sul davanti è possibile notare una Type-C con Power Delivery, per caricare un telefono connesso, o lo stesso computer senza far ricorso all’ingombrante cavo dell’alimentazione, un sensore per gli infrarossi (essendo in dotazione un telecomando), e due forellini minuscoli, per l’array microfonico che supporta l’assistente vocale Cortana (di Windows 10).

Versatile come pochi, Asus PN62 comprende un’altra Type-C (sul retro), tre USB Type-A, un jack da 3.5 mm, una HDMI, uno slot per microSD, una Ethernet Gigabit LAN: in aggiunta, è presente anche l’opzione per ottenere una porta aggiuntiva, facendo ricadere la scelta, magari, su una Thunderbolt 3, una VGA o una DisplayPort, una seriale, un’ulteriore Gigabit LAN. Ovviamente, non manca il modem per le connettività senza fili, qui formate dal Bluetooth 5.0 e dal Wi-Fi ax/6.

L’interno dell’Asus PN62 propone efficienti (8.14 W di consumo energetico, con certificazione ecologica Energy Star) processori Intel di 10a generazione, Comet Lake, partendo dall’i5-10210U sino all’Core i7-10710U e passando per il Core i7-10510U, tutti abbinati a GPU integrate UHD Graphics in grado di gestire flussi video in 4K UHD, sempre silenziosamente (nonostante un’efficiente ventola), grazie all’emissione sonora che va da 21.5 dBA (inattivo) a 36.9 dBA (pieno carico).

In termini di memorie, la RAM (DDR4 2666 MHz) può spingersi sino a 64 GB, grazie a due slot di tipo SODIMM, mentre lo storage è predisposto per l’assetto duale, con lo slot per un SSD m.2 (256 GB max) e l’alloggiamento da 2.5 pollici per hard disk meccanico (1 TB) o SSD (lungo non oltre gli 80 mm). Al momento, non sono noti i prezzi ed i termini di distribuzione nei principali mercati, sebbene il sito Golem.de abbia riscontrato la presenza della configurazione con processore i7-10510U e 8 GB di RAM sul portale svizzero del brand, per l’equivalente di 900 euro.