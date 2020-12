Asus ExpertBook B9: ufficiale l’ultrabook leggerissimo con Intel Tiger Lake

In passato, la taiwanese Asus ha conseguito un record col portatile Asus ExpertBook B9, risultato a lungo il notebook da 14 pollici più leggero al mondo: con l’innesto dei nuovi processori di 11a generazione, Intel Tiger Lake, il primato è conservato, all’insegna di prestazioni adeguate a 360° in favore dei professionisti spesso in movimento.

Il rinnovato Asus ExpertBook B9 (32 x 20 x 1 / 1,5 cm) vanta uno chassis certificato MIL-STD 810H per l’uso in condizioni estreme (es. col 95% di umidità), con tasti a isola (garantiti per 10 milioni di tocchi) resi resistenti agli schizzi d’acqua, e una durata per almeno 5.000 cicli di inserimento-distacco verso le porte perimetriche: queste ultime prevedono una USB 3.2 Type-A, due USB 4 Type-C con Thunderbolt 4 per connettere schermi esterni, trasferire dati ad alta velocità (40 Gbps), ricaricare altri dispositivi, oltre a un jack combo per le cuffie, a una HDMI, ed a una microHDMI cui connettere l’adattatore per la RJ45.

Versatile e resistente, il nuovo Asus ExpertBook B9 è anche molto autonomo, praticamente per una giornata di lavoro, grazie alla batteria, da 33 Wh nel modello da 800 grammi, o da 66 Wh in quello da 1.005 kg, con possibilità di operare la ricarica rapida, sì da recuperare in 45 minuti il 60% della capienza energetica totale a disposizione.

La sicurezza, ovviamente, è di routine con l’integrazione di un sensore per le impronte, di un chip TPM 2.0, della suite ASUS Business Manager, e della webcam: quest’ultima, grazie all’emettitore IR e al sensore di prossimità, fa sì che il terminale si blocchi (AdaptiveLock), spegnendo il monitor, quando si allontana l’utente, ridestandosi e portandone all’identificazione via Windows Hello quando si riavvicina. Stesso discorso per la produttività, a disposizione della quale l’Asus ExpertBook B9 schiera il il tastierino numerico ASUS NumberPad 2.0, che appare sul touchpad al momento del bisogno, riuscendo anche a distinguere i tocchi destinati alla funzione “mouse”, ed un elaborato comparto audio, formato da 4 microfoni a lunga gittata e da altoparlanti ottimizzati Harman Kardon, capace di normalizzare la voce di più persone (modalità multi-presenter) in videoconferenza e di distinguere la voce, resa nitida, dai rumori di fondo, sottoposti a cancellazione.

Funzionalità a parte, il rinnovato Asus ExpertBook B9, che sul piano software mette in campo Windows 10 Pro e l’assistente vocale Alexa, sfoggia un display NanoEdge FullHD da 14 pollici, mediante una cerniera a elevata resistenza (garantita almeno per 50mila chiusure e aperture) connesso al corpo macchina, nel quale si cela il modem per il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi ax/6, oltre che l’array elaborativo.

Nel caso specifico, il costruttore ha previsto il processore i7-1165G7 e la scheda grafica integrata Iris Xe, con varie opzioni per le memorie, che in fatto di RAM (LPDDR4X a 4266 MHz) può arrivare a un massimo di 32 GB, mentre lo storage può contare anche su due SSD (PCIe) da 2 TB in assetto Raid 0 per incrementare le prestazioni, o in Raid 1 per avvantaggiarsi sul piano della sicurezza.