Asus annuncia di nuovi monitor da gaming della gamma TUF

A meno di una settimana dall’annuncio della sua ultima tastiera da gaming, però inclusa nella gamma alta RoG (Republic of Gamers), il brand taiwanese Asus ha di nuovo attenzionato i gamers, questa volta con la linea di prodotti TUF di livello medio-alto, attraverso la presentazione di due nuovi monitor, noti come VG28UQL1A (disponibile dal 15 Marzo al prezzo di 899 sullo store ufficiale) e VG30VQL1A (metà Marzo, listato a 529 euro).

L’Asus TUF VG28UQL1A, certificato DisplayHDR 400, opta per un pannello panoramico a 16:9 risoluto a 2160p, quindi in 4K, del tipo Fast IPS e quindi in grado di spingersi a 144 Hz di refresh rate e di vantare un tempo di risposta, da grigio a grigio (GtG), di 1 millisecondo. Dotato della tecnologia di sincronizzazione AMD FreeSync Premium, non disdegna il supporto alla rivale storica Nvidia G-Sync, con eventuali episodi di tearing e ghosting nell’eseguire videogame ad alto framerate tenuti a bada dalla tecnologia proprietaria Asus ELMB (Extreme Low Motion Blur Sync) Sync: nella resa dei colori, invece, il prodotto si dimostra in grado di soddisfare anche i palati più fini grazie alla copertura del 120% sul color gamut sRGB e del 90% sulla scala colore DCI-P3.

La sezione multimediale del monitor Asus TUF VG28UQL1A si completa con una coppia di speaker stereo da 1.2 watt cadauno mentre, in tema di porte, si parte da una coppia di USB 3.2 1a gen Type-A 3.2 per arrivare a una DisplayPort 1.4, passando per un poker di HDMI: di queste ultime, una metà sono 2.0 e l’altra metà sono 2.1, con supporto al gaming in 4K a 120 fps collegandovi una consolle next del calibro di una PS5 o di una Xbox Series X.

Meno generalista e più indirizzato al target degli e-sport appare essere il compagno di presentazione, ovvero il display ultrawide curvo (e quindi avvolgente grazie a un raggio di 1500R) Asus TUF VG30VQL1A.

Il modello in questione si ferma alla risoluzione WFHD da 2.560 x 1.080 pixel grazie alla quale, però, riesce ad arrivare a 200 Hz di refresh rate: dichiarato come compatibile con il G-Sync, integrato di base con l’AMD FreeSync Premium e la proprietaria Asus ELMB Sync, rinuncia alla tecnologia Fast IPS (il tempo di risposta da grigio a grigio sale a 5 ms, anche se il MPRT non va oltre il millisecondo) propendendo per i LED allineati verticalmente (VA) grazie ai quali nella resa dei colori raggiunge risultati encomiabili, stigmatizzati da un 127% sulla scala sRGB e da un 99% su quella DCI-P3.

L’accompagnamento multimediale anche qui fa conto su una coppia di speaker stereo da 1.2 watt, ma peggiora leggermente l’array delle porte visto che, oltre alla già vista coppia di USB, spicca una DisplayPort solo 1.2 ed esclusivamente una coppia di HDMI 2.0.