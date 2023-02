ASRock Industrial 4X4 BOX: ufficiale il nuovo miniPC con APU AMD e RAM veloce

Ascolta questo articolo

ASRock, brand taiwanese specializzato in schede madri e soluzioni informatiche professionali, ha annunciato il nuovo miniPC ASRock Industrial 4X4 BOX, adatto per impieghi in campi come la creazione di contenuti, l’intrattenimento, la produttività e il business, e per contesti di AIoT.

Il nuovo ASRock Industrial 4X4 BOX ha una forma a mattonella, con misure da 110,0 x 117,5 x 47,85 mm che lo rendono facile da trasportare, anche tenuto conto che il peso è di circa 1 kg. Le porte che offre sono davvero tante. In tal senso ci sono tre porte USB Type-A, di cui due 2.0 e una 3.2 di 2a generazione. Non mancano due porte USB 4 con DP 1.4a grazie alla modalità ALT. C’è il combo jack da 3.5 mm, due porte per il Gigabit Ethernet a 2.5 Gbps, una da 1 Gigabit con supporto alla gestione remota via funzione DASH, e le porte per connettere 4 schermi.

Tra queste figurano una HDMI 2.1 (per 7680×4320@60Hz) e tre Display Port 1.4a (due Type-C, per 4096×2160@60Hz). Il miniPC ASRock Industrial 4X4 BOX cura la sicurezza tramite Windows 11 che interagisce col chip crittografico TPM 2.0.

Le prestazioni sono offerte dai chipset AMD Ryzen dell’efficiente (a livello energetico) serie 7000U, con un massimo di 8 core, l’architettura Zen3+ e una scheda grafica AMD Radeon integrata, di nuova generazione. Per le memorie, vi è la veloce RAM DDR5 a 4800 MHz, del tipo SO-DIMM, a doppio canale, che arriva a un massimo di 64 GB, con ottima predisposizione per il multi-tasking. Per lo storage, c’è una soluzione duale. In merito vi è spazio per una soluzione SATA 3.0 e un SSD M.2 Key M (2242/2260/2280) tramite l’interfaccia PCIe Gen4 x4.

Il miniPC ASRock Industrial 4X4 BOX supporta anche le connettività senza fili che, nello specifico, sono rappresentate dal Wi-Fi 6E (con la banda a 6 GHz) e nel Bluetooth 5.2. Da notare, infine, che è possibile risparmiare spazio grazie all’attacco VESA di cui questo terminale è dotato.