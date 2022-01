Aspire C24 e C27: al CES 2022 i nuovi computer All-In-One di Acer

Al CES 2022, il marchio taiwanese Acer non ha presentato solo computer desktop o portatili ma, memore della praticità di questa tipologia di prodotto in tempo di smart working, ha alzato il sipario anche su una coppia di interessanti all-in-one, AIO, rappresentata dagli Acer Aspire C24 e C27, animati da Windows 11 Home.

In base a quel che è stato comunicato dall’azienda, i venturi Acer Aspire C24 e C27 risultano eleganti alla vista, non solo per il fatto di essere rifiniti “in nero con dettagli in platino“, ma anche per la gestione ordinata e nascosta dei cavi, oltre che per le cornici molto contenute: quest’aspetto permette di dedicare il 91.14% di screen-to-body ai display, rappresentato da pannelli touch da 24 o 27 pollici, risoluti in FullHD, con la Acer BlueLightShield che ridurrà lo stress visivo fronteggiando l’emissione di luce blu. Ancora in tema di comfort e attenzioni agli utenti, ambedue i modelli avranno un supporto regolabile secondo un’inclinazione che andrà da -5 a +25°, tal che – prima di iniziare a lavorare – si possa settare l’inclinazione perfetta della propria area di lavoro.

In un’epoca in cui i meeting online sono determinanti, Acer ha equipaggiato gli Aspire C24 e C27 con webcam da 5 megapixel, con otturatore fisico-meccanico per la privacy (con cui coprire il sensore quando non in uso), senza dimenticare l’ottimizzazione audio Acer TrueHarmony e la presenza di due microfoni con riduzione AI del rumore (Acer PurifiedVoice).

Estremamente ben trasportabili da una stanza all’altra, in ragione del loro peso contenuto (rispettivamente pari a 1.4 e 1.79 kg), gli All-In-One Aspire C24 e C27 saranno animati da non precisati processori Intel di 12a generazione, affiancati da una scheda grafica dedicata Nvidia GeForce MX550: la RAM (DDR4, dual channel) potrà arrivare a 64 GB, mentre lo storage SSD (PCIe gen3) si spingerà, schede ufficiali alla mano, sino a 1 TB. Ai bollenti spiriti del segmento elaborativo baderà un modulo di raffreddamento da 28W, con dissipatore e ventole.

Altro elemento clou dei nuovi computer tutto-compreso di Acer saranno le connettività, che renderanno molto facile trasferire i dati e connettersi alla Rete: sotto quest’aspetto, gli Aspire C24 e C27 non si faranno mancare il Bluetooth 5.2, il Wi-Fi 6E e financo il Thunderbolt 4 (con tanto di 40 Gbps di larghezza di banda bidirezionale).