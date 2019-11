Apple MacBook Pro 16: è realtà il portatile professionale più potente al mondo

Confermando le previsioni del portale economico Bloomberg, Apple ha effettivamente sfruttato la parte finale dell’anno per sfoderare il nuovo portatile MacBook Pro 16, definito come il “miglior notebook professionale al mondo” che, slogan a parte, arriva con l’attesa nuova tastiera ed un display effettivamente più grande.

Cuore nevralgico del nuovo MacBook Pro 16 sono i processori Intel di 9° generazione, nella fattispecie rappresentati dall’Intel i7, un esacore da 2.5 a 4.5 GHz, o dai verticistici octacore i9, da 2.3/4.8 o 2.4/5 GHz, abbinati a 32 o 64 GB di RAM DDR4 e 2/4/8 TB di storage SSD (quindi a stato solido), con la GPU che, in ogni caso, è la Radeon Pro serie 5000M, fornita da AMD con 8 GB di memoria dedicata.

Rispetto al predecessore, le prestazioni crescono dell’80% ed è possibile mantenere una potenza di punta più a lungo, grazie a un rivisitato design termico che comprende ventole, feritoie, e dissipatori più grandi, in grado di garantire una maggiorazione del 28% sul flusso d’aria scambiato.

Al di sopra della testé vista scheda elaborativa campeggia la nuova tastiera “Magic Keyboard” con tasto ESC in alto a sinistra, barra OLED “Touch Bar” nel mezzo, ed in alto a destra in Touch ID collegato al chip crittografico proprietario T2: i tasti, come da auspici degli utenti, abbandonano il meccanismo a farfalla per riabbracciare quello a forbice, che assicura un miglior feel nella digitazione in virtù della corsa assicurata, pari a 1 mm.

Attrezzato per ottime videochiamate con FaceTime o per videoconferenze, MacBook Pro 16 implementa un microfono con riduzione del sibilo, ed un array di 6 altoparlanti inclusivo di due woofer opposti: anche dialogare con Siri, ed ascoltarne le risposte, non sarà un problema. L’area visuale del display, invece, guadagna qualcosina, passando a 16 pollici, risoluti a 3072 x 1920 pixel (226 PPI), con un pannello True Tone calibrato in fabbrica, garante di una luminosità di picco pari a 500 nits, e del supporto promesso alla gamma cromatica P3.

Dotato di connettività wireless Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac, il nuovo MacBook Pro da 16 pollici predisposto da Apple si fregia di 4 porte USB Type-C con Thunderbolt 3 (due per lato), e trae la carica per la batteria, da 100Wh, mediante un caricatore da 96W che, a lavoro ultimato, permette di beneficiare di ottenere un mese di autonomia in stand-by, o più realistiche 11 ore di navigazione web o di riproduzione filmica mediante il servizio Apple TV.

Pronto a sostituire il modello da 15”, il nuovo MacBook Pro 16 può essere attualmente comprato tramite l’app Apple Store, o mediante il sito istituzionale Apple.com, con un listino che principia da 2.799 euro.