Apple: i nuovi MacBook Pro da 13 pollici del 2020 avranno la tastiera a forbice

Qualche giorno fa si è discusso particolarmente sul nuovo MacBook Pro 16, l’ultimo notebook di Apple che, un po’ a sorpresa, ha rinnovato la fascia alta del settore. Tra le novità più discusse vi era sicuramente la tastiera, la quale è tornata ad abbracciare un più classico meccanismo a forbice per i tasti (sebbene sia stato rivisitato). Il meccanismo a farfalla visto nelle ultime varianti non è mai stato particolarmente apprezzato in quanto portatore di svariati problemi nella digitazione.

I colleghi di iFixit, nel frattempo, avrebbero espresso una prima impressione favorevole su tale meccanismo, il quale potrebbe essere esteso anche ad altri notebook futuri. Non è un caso che, in queste ore, stanno circolando alcune indiscrezioni sul nuovo MacBook Pro 13, il quale dovrebbe essere presentato (e commercializzato) nella prima metà dell’anno prossimo.

MacBook 13: stessa diagonale di schermo ma meccanismo a forbice

Tra le novità più probabili che potremmo vedere su questo futuro notebook possiamo citare il meccanismo a forbice. Seguendo quanto fatto con la variante da 16 pollici, anche quella da 13 pollici dovrebbe ereditare lo stesso meccanismo, ritenuto più affidabile di quello a farfalla. Esattamente come per il fratello maggiore potremmo avere anche qui un tasto ‘Esc’, sebbene non si tratti di un dettaglio certo.

La diagonale del display, invece, non dovrebbe essere oggetto di particolari modifiche. Sebbene in molti sperino che Apple decida di arrivare ai fatidici 14 pollici, è più probabile che venga commercializzato un modello da 13,3 pollici esattamente come quelli che potete già acquistare.

Meccanismo a forbice o a farfalla? Non c’è una posizione netta

Sebbene il meccanismo a forbice non soffra degli stessi problemi di quello a farfalla, non è certo che Apple decida di implementare questa prima soluzione su tutti i propri nuovi prodotti. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, a partire dal 2020 tutti i futuri notebook dell’azienda di Cupertino utilizzeranno il meccanismo a forbice per la tastiera (sono compresi sia il MacBook Pro che l’Air, quindi).

Diversa è la posizione di Phil Schiller secondo il quale Apple potrebbe proseguire nella produzione di tastiere con entrambi i meccanismi: quello a forbice sarebbe ad appannaggio della line-up pro mentre quello a farfalla potrebbe continuare ad essere utilizzato sui MacBook Air (ovviamente potranno essere rivisitate).