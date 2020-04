AONIC 50 e AONIC 215: da Shure auricolari e cuffie smart con Bluetooth 5.0

A distanza di diversi mesi dall’ultimo prodotto, Shure Incorporated – azienda di Chicago nota per i suoi microfoni professionali adoperati negli studi di registrazione e durante le performance live – è tornata a battere un colpo, attraverso la presentazione delle cuffie smart AONIC 50 e degli auricolari true wireless AONIC 215, ambedue sviluppati con la consulenza del cantautore e produttore Adam Levine.

Nel caso delle cuffie AONIC 50, si tratta di un modello, facilmente trasportabile (i padiglioni si ripiegano verso l’interno in modo da rientrare appieno nella custodia discoidale), dal peso di 334 grammi al cui interno albergano driver da 50 mm caratterizzati dalla capacità di assicurare 97 dB/mW di sensibilità, 39 ohm di impedenza, e 100 mW di potenza massima in ingresso, naturalmente predisposte per il Bluetooth 5.0, ma con ampio supporto in termini di codec (AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD, SBC, LDAC): volendo, possono essere connesse anche mediante jack da 3.5 mm, o con il cavo USB Type-C (usualmente adoperato per il charging), con ulteriore beneficio per l’autonomia, già notevole di default, con sino a 20 ore di funzionamento.

Esternamente, suoi padiglioni dispongono di controlli per gestire il volume, la musica (pausa/avvio), le chiamate: l’elemento clou delle cuffie Shure AONIC 50 (marrone e nero, 399 dollari) è rappresentato dalla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, configurabile su misura via app multi-piattaforma ShurePlus PLAY, con annessa modalità (previa pressione di un tasto) di “suono ambiente“, per continuare a percepire i suoni circostanti in ottica sicurezza.

Colorati (blu, bianco, nero, e trasparente), leggeri (21 grammi), e comodi da indossare (diversi gommini in dotazione), gli AONIC 215 (279 dollari) sono auricolari in-ear abilitati al Bluetooth 5.0 (con codec AAC, aptX, e SBC) i cui driver coprono le frequenze da 21 Hz a 18 kHz, assicurando 107 dB/mW di sensibilità e 17 ohm di impedenza. I controlli avvengono mediante i controlli posti immediatamente dietro gli archetti con cui gli stessi si tengono ancorati alla parte superiore dell’orecchio, senza interferire con eventuali occhiali.

La tranquillità dell’ascolto è qui consentita implementando una particolare tecnologia di Sound Isolating che ferma all’ingresso 37 dB di rumori ambientali, con i suoni esterni che – mediante la ben nota app di cui sopra – possono essere lasciati passare per sicurezza. Grazie alla batteria contenuta nella custodia di ricarica, si ottengono 3 cicli di ricarica, pari a 24 ore di funzionamento, che vanno ad aggiungersi alle 8 ore di cui son capaci gli auricolari true wireless AONIC 215, per un totale di 32 ore operatività.