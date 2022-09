AOC presenta i nuovi monitor da gaming AGON in QHD e da 27”

Ascolta questo articolo

A distanza di un mese dall’ultimo (lussuoso) annuncio, il brand taiwanese AOC ha presentato altri due monitor da 27 pollici risoluti in QHD (QHD 2560x1440p) che, nelle vesti rispettivamente dell’AG275QXN/EU e dell’AG275QX/EU, sostanziano – con molte somiglianze in comune – quella che è la 5a generazione dei display di questo celebre brand asiatico.

Accomunati da cornici molto sottili (tal da supportare la configurazione multi-display affiancando 2 o 3 modelli simili l’un accanto all’altro, ma anche in ottica immersività) e da alcune specifiche sostanziali comuni (1 ms come tempo di risposta GtG, 165 Hz come refresh rate), i due monitor AGON si differenziano per altri versi. Certificato Display HDR 400, il modello AG275QXN/EU impiega un pannello piatto, di tipo Fast VA, con 400 nits di luminosità e alto contrasto (sino a 3.000:1) ideale nei giochi in multi o single-player.

A deliziare i gamers sono anche altri parametri messi in campo dal display AG275QXN/EU, che supporta l’Adaptive Syn, offre il downscaling a 2560x1440p ma sempre a 120 Hz dei segnali ricevuti in 4K@120Hz sotto Console Mode, e garantisce un basso input lag, andando anche a ridurre (via feature MBR) il Motion Blur.

A livello ergonomico e di comfort, il monitor AG275QXN/EU si dimostra rispettoso per gli occhi, in caso di lungo utilizzo, grazie agli accorgimenti anti-sfarfallio, di contenimento della luce blu, e alle capacità di regolazione (in rotazione di più o meno 20°, in altezza di 150 mm, in orientamento di 90°, e in inclinazione di -5/23°). Alla versatilità, invece, contribuiscono elementi come l’attacco VESA e l’hub con 4 porte USB 3.2 di 1a gen.

Provvisto anche di G-Menu, il monitor AG275QXN/EU può essere acquistato da Settembre, al prezzo di 359 euro: nello stesso mese, ma a 439 euro, arriva l’altro modello, l’AG275QX/EU, adatto anche ai grafici visto che la profondità colore a 10-bit offre la visualizzazione di 10,07 miliardi di colori. Il monitor in questione, sempre certificato Display HDR 400, con accorgimenti per la vista e montaggio via attacco VESA, conserva lo stesso Hub e le medesime opzioni di regolazione del primo modello, rispetto al quale, però, è un Fast IPS, ha anche un refresh rate overcloccabile a 170 Hz, e il supporto all’Nvidia G-Sync.