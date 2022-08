AOC e Porsche Design annunciano il monitor da gaming AGON PRO PD27S

Ascolta questo articolo

Dopo il modello da 32 pollici dello scorso Aprile, il brand taiwanese AOC ha annunciato un nuovo monitor da gaming nella serie Agon Pro, rappresentato dal più compatto AGON PRO PD27S, già vincitore di diversi riconoscimenti “Red Dot Award: Product Design 2022” e “iF Design Award 2022”, come il predecessore primaverile realizzato in collaborazione con Porsche Design.

Il nuovo monitor Porsche Design AOC AGON PRO PD27S ha forme pulite, ispirate alle auto da corsa dal brand partner, che ha fornito l’ispirazione anche per lo stand (che offre regolazioni in altezza sino a 150 mm, rotazione e inclinazione), in alluminio sabbiato, che ricorda il volante e i raggi di un’auto Porsche. Le cornici sono contenute su tre lati, tranne il mento che, però, palesa il logo dell’illustre marchio dell’automobilismo di lusso e sportivo.

Sul retro, sono collocati, ai lati, destro e sinistro, due altoparlanti da 5 watt, con predisposizione all’audio DTS, celati – dietro le rispettive griglie – assieme alla retroilluminazione RGB personalizzabile programma via Light FX.

Il pannello del monitor Porsche Design AOC AGON PRO PD2 è formato da un LCD IPS da 27” risoluto in QHD (2.560 x 1.440 pixel), con 165 Hz di refresh rate portati a 170 in overclock via OSD, con 1 ms di tempo di risposta GtG, e supporto all’Adaptive Sync: la luminosità, che in HDR potrebbe essere di 400 nits (certificazione DisplayHDR 400), raggiunge il picco di 350 in SDR, con un contrasto pari a 1.000:1, molto attento anche alla resa dei colori, come dimostrato dalla copertura dello spazio colore DCI-P3 al 95% e di quello sRGB al 99%.

Sul piano delle porte, il monitor Porsche Design AOC AGON PRO PD2 vanta due HDMI 2.0, altrettante DisplayPort 1.4, un poker (l’hub) di USB 3.2 Type-A, e un jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari. Sul versante del prezzo, meno dolente di quanto sarebbe lecito pensare, il listino è di 499 euro e non occorre neanche attendere, dacché la disponibilità è immediata.