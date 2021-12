AOC G4309VX/D: ufficiale il display 4K da 43 pollici certificato DisplayHDR 1000

Secondo quanto riporta TFT Central, il marchio taiwanese AOC ha lanciato, per ora nel mercato cinese, ad un prezzo ancora ignoto, un nuovo display, di grandi dimensioni, per gamers e professionisti dell’immagine, rappresentato dal venturo G4309VX/D.

AOC G4309VX/D, realizzato in formato a 16:9, ha una diagonale, come intuibile dal nome, di 43 pollici declinati secondo una risoluzione 4K UHD, quindi a 3840×2160 pixel, con 178° di angolo visuale sia in orizzontale che in verticale: la profondità colore, a 8-bit, può essere aumentata (a 10-bit) mediante il supporto della tecnologia Frame Rate Control (FRC). Il rapporto di contrasto statico, grazie ai LED allineati verticalmente (VA), è pari a 4.000:1, quello dinamico sale a 80.000.000:1, mentre la luminosità va dai 720 nits per i contenuti SDR (Standard Dynamic Range) ai 1.100 nits (come da certificazione VESA DisplayHDR 1000) per quelli HDR (High Dynamic Range).

Capace di supportare l’HDR10 e dotato di retroilluminazione local dimming edge-lit, grazie alla tecnologia Quantum Dot il monitor AOC G4309VX/D vanta il 100% di copertura sullo spazio colore sRGB, il 92% su quello NTSC e il 95% su quello DCI-P3, risultando quindi idoneo anche per i professionisti delle elaborazioni grafiche: i gamers, invece, apprezzeranno la perfetta sincronizzazione assicurata dall’AMD FreeSync, il tempo di risposta a 1 millisecondo (MPRT), e i 144 Hz di refresh rate.

A corredare la sua importante struttura concorrono, con lo scopo di consentire il collegamento di consolle (es. Xbox X o PS5) e computer, due Display Port 1.4 (capaci di superare i propri vincoli grazie al Display Stream Compression, DSC) e altrettante HDMI 2.1 (con supporto al 4K@120 Hz).

È grazie a un apposito hub integrato, invece, che arrivano non solo altre porte, tra cui il jack da 3.5 mm e un poker di USB 3.1 Type-A di 1a generazione, ma anche l’impianto audio della periferica, sostanziato in una coppia di altoparlanti stereo, ciascuno da 7W d’emissione. Completano la scheda tecnica del display AOC G4309VX/D le funzionalità e tecnologie Clear Vision, Low blue light, Flicker free, Picture by Picture e Picture in Picture.