AOC CU34P2C: ufficiale il nuovo monitor curvo adatto a gamers e professionisti

Ascolta questo articolo

Dopo il lussuoso AGON PRO PD32M, il brand taiwanese AOC ha deciso di stupire con un nuovo monitor, denominato AOC CU34P2C, ideale per i professionisti, anche dell’immagine, per gli streamer, e per chi desidera concedersi qualche partita a fine giornata o nella pausa pranzo.

Il nuovo AOC CU34P2C presenta cornici molto strette su 3 lati e un piedistallo non solo elegante alla vista, ma anche funzionale nel consentire diverse regolazioni, in inclinazione, altezza (sino a 150 mm) e rotazione: efficiente energeticamente (TCO 8.0, EnergyStar 8), il dispositivo in questione incrementa le sensazioni di comfort delle succitate regolazioni anche implementando (via OSD) la modalità a bassa emissione di luce blu, fronteggiando lo sfarfallio mediante DC Dimming, consentendo di montare sul retro, via attacco VESA, un miniPC (in stile Intel NUC, per farne un all-in-one), o di tener collegati due computer (es. fisso e notebook) potendo usare lo stesso combo mouse e tastiera grazie allo switch KVM.

Dal punto di vista delle specifiche, il monitor AOC CU34P2C presenta un pannello LCD da 34 pollici, risoluto a 3440×1440 pixel, quindi in UWQHD, secondo un aspect ratio di 21:9 ideale per affiancare le finestre, con una curvatura da 1500R che accresce il senso d’immersività dell’utente, di concerto, in alcuni casi d’uso, con la presenza di due speaker da 3W cadauno, per un totale di 6 watt.

Ben leggibile sotto una fonte di illuminamento, in ragione dei suoi 300 nits di luminosità e del contrasto a 3000:1, il display AOC CU34P2C con LED allineati verticalmente (VA) offre ottimi angoli visuale in orizzontale e verticale (178°) ed estese coperture su importanti color gamut (120% su sRGB e 89% su AdobeRGB). Deliziati i professionisti, AOC non ha però trascurato i gamers, col suo nuovo display curvo che vanta 100 Hz di refresh rate rinsaldati (in ottica anti ghosting) dall’Adaptive Sync/FreeSync e da ottimi tempi di risposta (4 ms in GtG e 1 in MPRT).

Chiudono il quadro tecnico del monitor AOC CU34P2C, prezzato ufficialmente a 619 euro, l’array delle porte, con una DisplayPort 1.2, un paio di HDMI 2.0, un hub con 4 USB e una Type-C (con alimentazione a 65 watt, magari per il portatile cui fare da schermo principale).