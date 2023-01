AOC annuncia sette nuovi monitor per professionisti nella serie P3

Ascolta questo articolo

Proseguono gli annunci relativi ai display rivolti ai professionisti, anche se di formato più “normale” rispetto ai progetti modulari di Sony di qualche giorno fa. I nuovi annunci in tema di monitor sono stati effettuati dalla taiwanese AOC che ha presentato, con disponibilità da Febbraio, un bel assortimento di 7 nuovi display nella serie P3, sostanziati nei modelli 24P3QW (329 euro), Q27P3QW (439 euro), 24P3CV (289 euro), Q27P3CV (419 euro), CU34P3CV (549 euro), 24P3CW (269 euro) e Q27P3CW (369 euro), quasi tutti con uno stand regolabile in inclinazione, rotazione e altezza.

I più economici, ovvero i modelli “CW” 24P3QW, Q27P3QW, adoperano pannelli LCD IPS, da 24 pollici nel primo esemplare, che punta alla risoluzione FullHD, e da 27 pollici nel secondo modello che si garantisce una bella risoluzione QHD. Ambedue i modelli hanno una webcam pop-up, da 2 megapixel, che immortala in FullHD. Da notare che la webcam è anche compatibile con la biometria di Windows Hello, in modo da garantire il riconoscimento facciale.

Alla stessa serie, i “CW”, appartengono però anche i modelli più completi dell’assortimento attuale di 7 nuovi prodotti, i monitor 24P3CW e Q27P3CW. Sempre IPS e col 24 pollici in FullHD e il 27” in QHD, questi monitor portano a 5 megapixel la webcam integrata pop-up, che cattura immagini a una risoluzione QHD.

I modelli “CV” rappresentati anche dalle versioni 24P3CV e Q27P3CV, come i precedenti, si differenziano per polliciaggio e annessa risoluzione dei loro pannelli comunque IPS: il primo esemplare è un FullHD da 24 pollici mentre il secondo è un QHD da 27 pollici. Per il resto, ambedue i modelli fanno a meno della webcam ma si fanno perdonare presso l’utenza mettendogli a disposizione un vasto assortimento di connettività. Nello specifico, sono presenti una Display Port, che permette di collegare direttamente il display primario a quello secondario, una USB Type-C che non si limita a veicolare i dati del notebook ma lo alimenta anche (in quanto compatibile col Power Delivery fino a 65 W), e un hub con 4 USB 3.2 di prima generazione. Chiude la serie dei modelli “CV” l’esemplare CU34P3CV, che non ha la Display Port con relativa opportunità di assetto multi-monitor e che però, tra tutti i sette monitor presentati, è l’unico ultrawide.

Tale monitor, infatti, declina la risoluzione 3440 x 1440 pixel secondo un rapporto panoramico a 21:9, che gli permette anche di supportar le funzioni PbP, Picture by Picture, e PiP, Picture in Picture. Anche qui manca la Display Port ma in sua vece è presente lo switch KVM: in tal modo, mettendo in conto la presenza dell’hub USB, si può lavorare con due computer in contemporanea, stabilendo a quale dei due mettere a disposizione la medesima combo di tastiera e mouse. Lato audio vi sono due speaker da 5 watt cadauno mentre, per le porte, non c’è più l’hub USB ma una vera docking station sulla base che offre, tra le altre cose, anche una RJ45 per l’Ethernet LAN e la connessione cablata a internet. La Display Port rimane e con essa il poter connettere un display secondario a quello primario.