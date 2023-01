Ufficiali le nuove serie di display professionali Crystal LED di Sony

Ascolta questo articolo

In vista dell’evento ISE 2023, previsto a Barcellona tra il 31 gennaio – 3 febbraio, la nipponica Sony ha anticipato nuovi monitor professionali, nella gamma di display Crystal LED, rappresentati dalle serie BH-series (ZRD-BH12D / ZRD-BH15D) e CH-series (ZRD-CH12D / ZRD-CH15D).

Rivolti a un uso museale, per locali commerciali, aziende e sale di screening, i nuovi monitor adottano la tecnologia a microLED: questi ultimi sono piccolissimi diodi che non hanno bisogno di retroilluminazione, ma che si accoppiano in 3 (rosso, verde, blu, RGB) per formare dei pixel che emettono luce propria. Nel caso specifico dei nuovi monitor, Sony assicura di aver usato microLED ad alta efficienza grazie ai quali i consumi energetici sono stati tagliati del 25%. La distanza tra i pixel, per ambedue le serie, sarà compresa tra 1,2 e 1,5 mm.

Ambedue le nuove serie, modulari (in modo che si possa decidere “la dimensione e la risoluzione del display“), arrivano al cliente in cabinet del 10% più leggeri dei modelli che Sony ha già in listino, per una maggior semplicità di installazione, i cui tempi infatti risultano ridotti del 20%. Sempre con lo scopo di semplificarne l’esperienza d’uso, prossimamente, via aggiornamento del firmware, giungerà in dote la regolazione automatica del colore.

Nel frattempo, i nuovi display Crystal LED delle BH-series e CH-series di Sony arriveranno al cliente già pre-assemblati e calibrati, così da garantirgli la maggior uniformità possibile.

Gestibili mediante il controller ad hoc ZRCT-300, i nuovi display Crystal LED di Sony si distinguono per il picco di luminanza che, nella prima serie è pari a 1.700 nits (un valore ineguagliato dai rivali similari nella fascia high-end) e che, nella seconda, arriva a 1.300 nits (con focus sul valore del nero, senza precedenti, sempre molto basso in ogni condizione d’uso). Al di là di questo parametro, i nuovi display professionali di Sony vantano il ricorso al processore X1 che, desunto dalle smart tv premium BRAVIA del marchio, si occupa di garantire migliori sfumature, di eseguire l’upscaling delle immagini, di ridurre la sfocature sulle immagini in movimento grazie a una tripletta di tecnologie, tra cui Super Bit Mapping a 22-bit, Motionflow e Reality Creation.