A&norma SR25 MK II: ufficiale il nuovo player musicale premium di Astell&Kern

Dopo il varo di un nuovo modello di auricolari true wireless premium, il brand sudcoreano Astell&Kern si è cimentato nell’aggiornamento di un lettore musicale del 2019, ricavandone il migliorato A&norma SR25 MK II.

Del precedente modello, il nuovo A&norma SR25 MK II condivide l’uso di un piccolo e sbilenco display LCD, da 720 x 1280 pixel di risoluzione con una diagonale di 3.6 pollici, e l’uso di un firmware a base Android che, via piattaforma Open App, permette l’installazione manuale di vari streaming services (es. Deezer, Tidal, Spotify, Tune-I, Qobuz, SoundCloud) capaci di attingere alla connessione internet mediante il Wi-Fi n monobanda. All’interno v’è sempre una coppia di convertitori digial-analogico Cirrus Logic CS43198 predisposti per le frequenze campionate a 384 kHz / 32-bit e per il supporto a vari formati di file, tra i più (WAV, AAC, FLAC, MP3, WMA, OGG, APE) e meno (ALAC, MQA, AIFF, DSF, DFF) noti.

A gestire il tutto, nell’A&norma SR25 MK II, è un processore quadcore, che supporta anche il Bluetooth 4.2 (con codec A2DP, LDAC, AVRCP, aptX HD), con 64 GB di storage ampliabile via microSD di 1 TB: la batteria, da 3.150 mAh, caricabile in due ore e mezza, garantisce sino a 20 ore di riproduzione musicale (a determinate condizioni: es. volume a metà, schermo ed equalizzatori spenti).

Cosa cambia rispetto al precedente modello, tanto da giustificare un prezzo di 799 euro in quel di Novembre, quando inizierà la distribuzione italiana dell’A&norma SR25 MK II ad opera di Audiogamma? È presto detto: sul piano estetico, la tonalità argento è più scura e la rotellina laterale, meglio definita, offre un miglior grip nel regolare il volume: strutturalmente, l’interno presenta una schermatura argentata che, a player in funzione, elimina le interferenze elettromagnetiche sì che il suono non ne sia inficiato. Sul piano delle porte, oltre alle già note porte USB Type-C (per fungere da DAC esterno a un PC o per la ricarica), all’uscita sbilanciata su jack da 3.5 mm e bilanciata su jack da 2.5 mm, arriva quella sbilanciata su jack da 4.4 mm che, secondo l’azienda, dovrebbe ottimizzare l’audio sorgente con dettagli più fini e chiari, un palcoscenico sonoro più ampio, una miglior risposte dei bassi e un’incrementata gamma dinamica.

Anche le funzioni hanno ricevuto un bel upgrade nel lettore A&norma SR25 MK II: dal modello A&futura SE180 arriva la funzione File Drop che semplifica i trasferimenti di file in wireless tra i dispositivi di una stessa rete locale, mentre Replay Gain, sulle sorgenti audio sino al livello 24 bit/192 kHz, si occupa di uniformare il volume tra una traccia e l’altra, e BT Sink trasforma questo lettore in un DAC esterno per dispositivi (es. lo smartphone) connessi in Bluetooth.