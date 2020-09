Annunciati i nuovi monitor E2 di Philips, per gaming e design

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - I nuovi monitor Philips serie E adottano l'escamotage delle cornici quasi inesistenti per estendere la superficie visuale, dando quasi l'impressione di immagini sospese nell'aria e, in più, in tal modo possono essere affiancati, in ottica multi-tasking, ma anche per avere una maggior estensione visiva nei giochi. Per i prezzi proposti, conviene andare direttamente sugli UHD.