Android X96S: da B2GO il dongle per smartizzare la TV o farne un all-in-one

B2GO, azienda cinese nata nel 2006 e specializzata nella realizzazione di dongle Android per smartizzare le TV, sovente realizzati con partner come Intel, Rockchip, Amlogic, Realtek, e Allwinner, ha proposto – a partire dal mercato interno – un nuovo miniPC a base Android, denominato Android X96S.

Sostanzialmente simile, per forma, a un pacchetto di chewing-gum, il dongle Android X96S pesa appena 31 grammi, e dispone di una porta USB 3.0 full size per connettersi alla TV o a uno schermo: con lo stesso scopo, integra anche una HDMI 2.1, mentre – lungo il lato più esteso – la microUSB viene adibita all’alimentazione, ed il lettore di microSD all’acquisizione di contenuti.

L’interno dello chassis, effigiato col nome del prodotto lungo una bardatura grigia ad una delle due estremità, ingloba un processore Amìlogic S905 Y5, a quattro core, messo in tandem con una scheda grafica Mali-G31, a 5 core, capace di supportare flussi video in 4K UltraHD e, sulle (ormai sempre più rare) televisioni compatibili col 3D, anche quest’ultimo standard visuale: ancora in ambito multimediale, giova ricordare il riferimento a un’emissione di tipo surround 5.1.

In termini di connettività, ferma restando la presenza di un sensore per gli infrarossi, le scelte sembrano variare a seconda della configurazione scelta. La variante base del dongle Android X96S, caratterizzata da 2 GB di RAM (LPDDR4) e 16 GB di storage (eMMC), prevede il Bluetooth 4.2, ed il Wi-Fi n monobanda, laddove per quella premium, da 4+32 GB, risulta adottato il Wi-Fi, ma a doppia banda (2.4 e 5 GHz), ac.

Accreditato come out-of-the-box con Android Oreo 8.1, il dongle smart Android X96S di B2GO può essere importato anche in Italia, mediante Aliexpress, con un prezzo che varia da 25.70 a 43.38 euro, a seconda della configurazione scelta, e dell’allestimento, che può prevedere la sola presenza del telecomando o, in aggiunta, una mini-tastiera wireless in alternativa a un gamepad con giroscopio.