Ambrane BT-83: speaker Bluetooth rugged con diverse feature smart

Uno dei brand indiani di tecnologia più attivi sul panorama mondiale, Ambrane, dopo il varo dell’innovativo paio di auricolari true wireless Vibe Beats, è tornato a farsi vivo con un nuovo prodotto, appena annunciato, rappresentato dallo speaker Bluetooth, multifunzione, BT-83.

Lo speaker Ambrane BT-83 è previsto con una forma cilindrica, cadenzata nelle colorazioni nero e “blu teal” (una sorta di blu verde acqua), con specifiche indicate per un utilizzo outdoor: il telaio è impermeabile IPX6 contro spruzzi d’acqua e pioggia, e presenta un rivestimento texturizzato – a protezione degli altoparlanti – circondato da due anelli in metallo, mentre la parte alta integra un laccio per un pratico aggancio allo zaino o alla cintura dei jeans.

I controlli, invece, sono posti sul davanti, in un listello verticale, e consentono di gestire la musica, il volume, e le telefonate in vivavoce (in quanto provvisto d’un microfono). Non mancano, in tema di porte, un ingresso AUX da 3.5 mm e, per disporre di musica in locale da mandare in riproduzione, senza doversi appoggiare alle energivore connessioni senza fili, uno slot per l’ingresso delle schedine SD.

Equipaggiato col Bluetooth 5.0, per una connessione allo smartphone anche a 10 metri di distanza, stabile e a bassa latenza, lo smart speaker Ambrane BT-83 ingloba driver attrezzati per garantire frequenze alte molto nitide, e bassi molto potenti: la potenza sonora risulta pari a 10W ma, desiderando di più, è possibile associare un’unità del BT-83 con una gemella, in modo che ognuna delle due si occupi di gestire un canale, erogando un sound stereofonico.

La batteria di cui lo smart speaker Ambrane BT-83 è dotato ammonta a 2.200 mAh di capienza e, secondo le stime dell’azienda, è in grado di assicurare sino a 7 ore di riproduzione musicale via streaming wireless. Commercializzato a partire dal mercato indiano, presso store fisici ed e-commerce, il nuovo smart speaker asiatico è in vendita al prezzo di 1.999 rupie, pari – cambio alla mano – a circa 24 euro.