Ambrane Vibe Beats: ufficiali gli auricolari true wireless low cost con Bluetooth 5.0

La sempre maggiore diffusione di smartphone e dei servizi di music streaming ha portato con sé la necessità di disporre di supporti di ascolto personale che, per questioni di comodità, vengono preferiti in forma true wireless, quindi senza alcun cavo, col Bluetooth incaricato di gestire la connessione alla fonte. A tale fattispecie di prodotto appartengono anche gli auricolari Vibe Beats, appena annunciati dal produttore di accessori indiano Ambrane.

I Vibe Beats si presentano con una forma ispirata agli AirPods di Apple, caratterizzata da una stanghetta e da un’unità in-ear per l’isolamento passivo dai rumori: grazie alla certificazione IPX4 possono essere usati durante le attività sportive, in quanto resistenti al sudore.

Al loro interno celano il modem per il Bluetooth 5.0 per la connessione, a 10 metri di distanza, con smartphone Android e iOS (di cui vengono supportati gli assistenti virtuali). ed il processore QCC3020, che interpreta i comandi touch impartiti sulle superficie esterne, grazie ai quali si può attivare l’assistente vocale, gestire le chiamate (accettandole o rifiutandole), la musica (cambiando traccia), e regolare il volume.

La qualità del suono, negli auricolari true wireless Vibe Beats di Ambrane, è garantita dai 2 microfoni, grazie ai quali viene supportata la tecnologia di cancellazione del rumore cVc 8.0 ideata da Qualcomm per garantire telefonate sempre nitide pur in ambienti affollati o con forti rumori di fondo. Più a beneficio della fase di ascolto, invece, concorre il dichiarato supporto al codec aptX (sempre di Qualcomm) che, in sostanza, comprime e codifica i dati del suono trasmesso via Bluetooth, assicurando una qualità che sfiora quella dei comuni CD.

Sul piano dell’autonomia operativa, le mini batterie degli auricolari senza fili Vibe Beats di Ambrane, attualmente in vendita a circa 38 euro (o 2.999 rupie), offrono 5 ore di ascolto musicale che, però, arrivano a un totale di 30 rivolgendosi alla custodia associata, capace di 6 cicli di ricarica.