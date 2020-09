Amazon, Always Home Cam: la sicurezza che vola

La casa fondata da Jeffrey Preston Bezos, Amazon, è sempre alla ricerca di novità hardware da offrire ai propri clienti. Tra le ultime creazioni “la nuova generazione di Fire Tv e speaker Echo” e “l’ingresso nel mondo del cloud gaming con un servizio chiamato Amazon Luna” comprensivo di un catalogo di 100 giochi e più, scrive quifinanza.it.

Tra tutte le novità, dopo due anni di progettazione e sviluppo, la più significativa e interessante è la Always Home Cam, un drone che collegato a uno smartphone è in grado di volare per casa e grazie a una videocamera inviare foto sulla situazione delle sue stanze. Sembra essere questa la nuova frontiera per i sistemi di videosorveglianza.

Always Home Cam

Oggigiorno andare in vacanza senza pensare alla propria abitazione è difficile: qualcuno potrebbe introdursi e frugare tra le nostre cose in cerca di valori da portare via, ma non solo: gli elettrodomestici potrebbero smettere di funzionare a causa di un calo di corrente, di un corto circuito, gli animali domestici potrebbero trovarsi in situazione di bisogno o altro ancora.

Always Home Cam è stato pensato proprio per tenere sotto controllo la propria casa, ogni volta che lo si desidera. La videosorveglianza domestica di Always Home Cam viene effettuata mediante un drone programmato per volare da solo in aree scelte della casa. In questo modo, grazie alla videocamera collegata allo smartphone che lo segue da remoto, può monitorare gli ambienti. Le immagini vengono registrate solo mentre è in volo.

Se Always Home Cam si sta scaricando, è capace di tornare alla base, dove potrà ricaricarsi e ripartire. Un sensore gli permette di riconoscere gli ostacoli e di evitarli. Il drone di Amazon ha le eliche protette e le sue dimensioni sono ridotte. Always Home Cam sarà in vendita dal 2021, il costo si aggira attorno ai 250 dollari.